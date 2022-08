Dîncu: Viktor Orban, un copil teribil al dreptei europene, lăsat şi sprijinit să spună orice şi să facă o grămadă de lucruri

„Lumea a reacţionat la nivelul declaraţiilor. Evident, în lumea asta civilizată sigur că se rămâne la acest nivel, în momentul în care Orban a fost un copil teribil al dreptei europene, lăsat de foarte multe ori şi sprijinit chiar să spună orice şi să facă o grămadă de lucruri. Am avut procese, şi România şi Slovacia împreună am avut procese cu legitimaţia de maghiar. Vă aduceţi aminte, ani de zile s-au luptat câteva ţări împotriva lui Orban, care nu respecta regulile. În acest moment vedem cum îmbătrâneşte urât un fost copil teribil al politicii europene, pentru că este exponentul unei ţări mici, care nu poate fi băgată în seamă. Am văzut că încearcă să fie un agent al Rusiei, dar de o manieră pe care nu-şi permite să o ducă până la capăt nici măcar un asemenea gest, să zicem, de frondă la adresa Europei. Şi atunci, l-am urmărit în ultima vreme, sigur că vin la Tuşnad şi ţin discursuri rasiste, poate mai mult pentru a fi băgaţi în seamă. Eu cred că noi, şi în cazul lui Orban şi în cazul unor asemenea derapaje, ar trebui să ne gândim foarte bine dacă nu cumva în viitor va trebui să reacţionăm de exemplu cu privire şi la locurile în care se întâmplă aceste lucruri. Adică la Tuşnad am avut o tabără de 10 ani sau de 20 de ani, eu am fost invitat o dată când eram ministru, în 2002 sau în 2003, şi ştiu că le-am ţinut un discurs în care m-au fluierat 300 de oameni acolo, dar bineînţeles că le-am spus ceea ce trebuia să le spun în statul român acolo. Era prezent şi Orban atunci, era tânăr, acum 20 de ani”, a zis Vasile Dîncu, la Realitatea Plus, conform Rador.

Se poate interzice vizita politicienilor pro ruşi în România?

„Nu e vorba de a interzice într-un mod artificial, însă e vorba de faptul că atunci când se întâmplă evenimente de genul acesta, în mod repetat, sigur că instituţiile statului român ar putea să se gândească şi asupra acestei alternative. Nu este cazul n momentul acesta. Orban este un caz patologic al Europei şi ar trebui să îl tratăm cu toţii într-un mod de acest fel. Adică el mai primeşte câte o sancţiune de la Europa, i se mai taie nişte fonduri şi, pe de altă parte, până la urmă, lumea îl tolerează. Eu cred că ar trebui să avem un comportament cu toţii în cadrul Comisiei Europene, în cadrul Consiliului European, ar trebui să avem un comportament egal faţă de el, în care să înţeleagă că nu poate să joace mereu, să facă joc dublu, ba cu ruşii, ba un joc antieuropean, ba cum să vină cu sugestii rasiste sau alte lucruri, pentru că ce a spus el, cum a justificat este foarte grav şi a spus un adevăr foarte important Orban. S-a dus în Austria după asta şi a fost întrebat la conferinţa de presă despre ce s-a întâmplat, ce a zis el la Tuşnad şi a spus că i-a explicat şi cancelarului austriac că este vorba de nişte discuţii culturale, civilizaţionale - a zis el - care au loc în Ungaria şi care sunt... Deci a arătat, de fapt, că în Ungaria totul e permis din perspectiva asta, că s-a creat deja un mediu şi vedem sunt foarte mulţi intelectuali maghiari care se plâng de acest mediu, care s-a născut acolo xenofob, rasist, antisemit în multe situaţii, şi cred că aici este vorba de o atitudine comună, care ar trebui să o avem faţă de Orban”, a mai zis Vasile Dîncu.

„UDMR-ul s-a născut şi a fost coordonat mereu de la Budapesta. În momentul acesta, însă, eu cred că ei nu ne putem aştepta să nege ...să-l nege pe Orban sau să-şi nege relaţia lor cu Ungaria. (...) În acest moment cred însă că fiind şi un context foarte complicat, având în vedere că UDMR, dincolo de unele gesturi pe care unii reprezentanţi le fac şi care sunt uneori la adresa majorităţii române, nu sunt cele mai potrivite, ca să spunem aşa, dincolo de asta, nu cred că este momentul ca să declanşăm o criză guvernamentală datorită sau, mă rog, din cauza faptului că Orban a venit la Tuşnad şi a spus prostii şi liderii UDMR...”, a mai zis Vasile Dîncu la Realitatea Plus, conform Rador.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News