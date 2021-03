VIDEO: Un șofer Uber, apostrofat de două cliente. I-au rupt masca și au tușit spre el

Conform New York Times, întregul eveniment a avut loc pe 7 martie și a fost surprins de camera video a bărbatului. Acesta luase trei cliente și, în drum spre destinație, două dintre ele și-au dat măștile jos și au început să fie agresive. Pasagera din spatele său s-a întins după telefonul lui, iar acesta a spus „Ia mâinile de pe proprietatea mea”. Imediat, aceasta i-a rupt masca.

Cele două femei care au fost agresive au fost arestate, au explicat polițiștii de la Departamentul de Poliție din San Francisco. „Dacă eram de alte origini, nu aș fi primit același tratament din partea lor. Când am deschis gura și am vorbit, și-au dat seama că nu sunt unul dintre ele. A fost ușor pentru ele să mă intimideze”, a explicat bărbatul agresat care este sud-asiatic.

Uber driver Subhakar told me he picked up 3 women in the Bayview yesterday & after asking one to wear a mask was subject to slurs, taunting & one grabbing his phone.



He's taking a few days off.



SFPD is investigating.