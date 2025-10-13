VIDEO: Momentul emoționant în care Matan, un ostatic eliberat de Hamas, vorbește cu mama sa după 738 de zile

Pentru prima dată după 738 de zile, Einav Tsengaoker a putut auzi vocea fiului ei, Matan Angrest. Este unul dintre ostaticii israelieni eliberați luni de Hamas.

Conversația telefonică, scurtă, dar plină de emoție, a avut loc la scurt timp după ce tânărul soldat a fost predat Crucii Roșii și transferat în custodia armatei israeliene.

Primii șapte ostatici eliberați în cursul zilei se află în stare bună de sănătate.