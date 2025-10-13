VIDEO: Momentul emoționant în care Matan, un ostatic eliberat de Hamas, vorbește cu mama sa după 738 de zile

Sunt momente de suflet astăzi în Israel.
Pentru prima dată după 738 de zile, Einav Tsengaoker a putut auzi vocea fiului ei, Matan Angrest. Este unul dintre ostaticii israelieni eliberați luni de Hamas.
Conversația telefonică, scurtă, dar plină de emoție, a avut loc la scurt timp după ce tânărul soldat a fost predat Crucii Roșii și transferat în custodia armatei israeliene.
Primii șapte ostatici eliberați în cursul zilei se află în stare bună de sănătate.
The first conversation in 738 days between Einav Tsengaoker and her son Matan. pic.twitter.com/ExPLVjfUFH— Mossad Commentary (@MOSSADil) October 13, 2025
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu