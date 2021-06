Vâlcu, gluma zilei: Grijă mare dacă vă bate cineva în geam, în trafic! Sunt șanse să fiţi confundaţi cu Armand

"Grijă mare dacă va bate cineva în geam, în trafic. Sunt 90% şanse să fie un cerşetor, 10% să fiţi confundaţi cu Clotilde Armand", a glumit jurnalistul Val Valcu, în emisiunea Deferiţi mass-media, de la DCNews TV, care ulterior a spus că este posibil ca oamenii să se întâlnească şi cu "mafia" pe străzi.

De mai multe zile, Clotilde Armand afirmă în spaţiul public că este amenințată, că îi este vandalizată mașina, că este urmărită de mafie. Pe 8 iunie, primarul Sectorului 1 a mers la poliție să depună plângere.

"Am venit să fac nişte... să dau nişte declaraţii în legătură cu nişte plângeri. Se fac acum nişte procese, sunt nişte plângeri pe care le-am făcut eu în legătură cu acţiuni de filaj, acţiuni de hărţuire şi am venit, cum am spus... Poliţia acum face nişte anchete şi m-au invitat să dau nişte declaraţii", a declarat Clotilde Armand, la ieşirea din sediul Secţiei 1 de Poliţie.

"A început să lovească cu pumnii în geam"

"În această dimineață eram în trafic iar la stopul unui semafor un bărbat agresiv a venit spre mașina mea, a început să lovească cu pumnii în geam și a încercat să-mi deschidă ușa de mai multe ori. Am raportat incidentul Poliției și mi-am văzut mai departe de drum. PS: Guys, sunteți tot mai penibili. Nu mă intimidați și nici nu voi ceda în fața amenințărilor voastre mafiote", scria Clotilde Armand, atunci, pe Facebook.

"Bătaie de joc la adresa locuitorilor Sectorului 1"

Între timp, PSD vrea referendum pentru demiterea ei.

"Am decis împreună cu colegii mei ca să susținem orice inițiativă cetățenească de convocare a unui referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1. Repet, orice inițiativă cetățenească nu o inițiativă politică. Doamna Clotilde Armand a demonstrat că nu este în stare să-și exercite atribuțiile de primar.

Bătaie de joc la adresa locuitorilor Sectorului 1 trebuie să înceteze mai repede decât patru ani, cât ar avea mandatul doamna primar al Sectorului 1. Înainte să se vaite de mafia din salubritate, doamna Clotilde Armand ar trebui să facă ovizită prin Sectorul 3, sau prin Sectorul 4 și să vadă cum arată acolo tot serviciul local, cum nu există gropi, gunoaie și cum parcurile arată la un standard european“, a precizat Marcel Ciolacu, zilele acestea.

Vezi și: Armand s-a făcut de râs la DNA. Ciuvică: O caricatură, trăieşte în bula ei

FAZĂ TARE cu Armand, după ce a ieșit de la Poliție. A fugit de locuitorii Sectorului 1! ”De ce vă bateți joc?”