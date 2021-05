Val de ironii după poza cu poate cea mai adâncă groapă din Bucureşti. "Nicuşoareeee!" "E ocupat cu apa caldă"

Un bucureştean a postat pe un grup de Facebook o fotografie cu ceea ce are şanse să fie cea mai adâncă groapă care a apărut pe străzile Capitalei, în această primăvară, în mandatul lui Nicuşor Dan. Dar ce spunem groapă, la cum arată i se poate spune cu uşurinţă crater. Fotografia cu imensa groapă din care e practic imposibil să mai ieşi cu maşina întreagă dacă ai ghinionul să dai în ea a stârnit numeroase reacţii şi ironii ale bucureştenilor.

"Aveți grijă. LIDL Baicului Heliade între vii lângă trecerea de pietoni, e mare cât un Tico", a scris un bucureştean pe grupul "Info Trafic Bucureşti şi Ilfov", ataşând fotografia cu imensa groapă în care intră şi roata de tractor, atât e de mare.

Iată şi comentariile care au urmat:

"Nicuşoareeeeee!", a scris cineva.

"E ocupat cu apa caldă", a răspus altcineva.

"Am lasat msj, am trimis pe message am sunat ciuciu"; "Pare ca incep sa se depuna jerbe de flori. Foarte frumos gest"; "Mai este una pe Vergului. de cateva luni.La anu' si la multi ani!"; "Rip caseta de direcție", sunt câteva dintre comentariile care au urmat. Iar un alt bucureştean i-a dat tag chiar lui Nicuşor Dan... Fără răspuns însă din partea edilului până la publicarea acestei ştiri.

Iată şi postarea:

Mircea Badea a făcut vedetă o altă groapă, pe care a botezat-o "Virgil"

Realizatorul TV Mircea Badea a vorbit la „În gura presei” despre „ce mai face Virgil” - groapa din Calea Victoriei pe care a botezat-o și pe lângă care trece în fiecare zi.

„Am și glumit de mai multe săptămâni deja pe tema a trei gropi. De una vă zic. E un gropălău acum pe Calea Victoriei... Am botezat groapa respectivă Virgil și trec în fiecare zi pe acolo să văd ce mai face.”, a adăugat Mircea Badea. Miercuri, când a văzut „groapa Virgil”, a aflat că „era bine, din ce în ce mai mare. Crește ca Făt-Frumos! Zici că e o floricică pe care o udă cineva și dintr-odată, ditamai cactusul!”, povestea, la Antena 3, Mircea Badea.

Ulterior, acesta a anunţat că groapa a fost astupată. „Apropo de Nicușor Dan, trebuie să spunem că groapa Virgil a fost astupată. Am suferit... Nu mi-a venit să cred! După atât timp, groapa mea preferată a fost astupată. Am vorbit mult despre ea”, a spus Badea.