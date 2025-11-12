Unul dintre bărbații cu care Drulă s-a certat în centrul Bucureștiului anunță că intră în cursa pentru Primăria Capitalei

Cătălin Drulă a oprit, luni seară în zona Universitate, o maşină a unei publicaţii care afişa pe caroserie fragmente dintr-un articol despre averea sa, estimată la peste 2,5–3 milioane de dolari, conform declaraţiei de avere. Candidatul USR la Primăria Capitalei i-a interpelat pe ocupanţii maşinii, folosind un ton dur, i-a acuzat că răspândesc „mizerii” şi i-a ameninţat cu plângeri în justiţie. Întregul moment a fost filmat de Drulă şi postat pe pagina sa de Facebook.

Pe materiale se poate observa că Drulă a avut un schimb tăios de replici cu şoferul şi pasagerul, pe care i-a numit, între altele, „intoxicaţi” şi „securişti”, susţinând că ar fi plătiţi de PSD sau AUR pentru a difuza mesaje menite să îl denigreze. Publicaţia vizată afişa pe maşină fragmente dintr-un text care menţiona activele politicianului în baza declaraţiei sale de avere pentru 2024.

Principalul interlocutor din clip, identificat ca fiind Cezar Cătălin Marin, a ieșit din nou în atenție într-o intervenţie nouă la România TV, unde a explicat motivele gestului. Marin a vorbit despre trecutul său în diplomaţie şi în MAE, despre propria candidatură pentru București și a susţinut că acţiunile candidatului USR i-ar fi cauzat pierderea unor funcţii. Tot el a anunţat că vor urma şi alte demersuri publice de acest tip. De asemenea, în urma incidentului au apărut menţiuni despre sesizări la DNA cât şi alte informaţii care implică nume politice, bărbatul lansând acuzații grave.

"Nu m-am luat eu cu Drulă, ci Drulă s-a luat cu mine"

„Una peste alta, nu m-am luat eu cu Drulă, ci Drulă s-a luat cu mine. Vorbim de acest mijloc de transport cu leduri, unde mi-am expus articolele mele, din ziarul meu. Bineînțeles, eu nu-i fac anticampanie domnului Drulă. Își face el destulă, de câțiva ani de zile, alături de acest partid toxic numit USR, din punctul meu de vedere, care culminează cu distrugerea unor ministere-cheie ale Guvernului României, precum Apărarea și Externele. Cred că mai au puțin și pun lacătul pe ușă, dacă mai rămâne doamna Țoiu acolo. Eu vă vorbesc în calitate de fost diplomat. Eu am lucrat inclusiv ca demnitar în Ministerul Afacerilor Externe, deci pot să am o perspectivă asupra a ceea ce fac ei în aceste ministere.

În altă ordine de idei, eu strâng semnături pentru că intenționez să candidez independent, dar dependent de concetățenii mei bucureșteni. Mă rog, revenind, Drulă s-a năpustit asupra mea și asupra colegului meu într-un stil bolșevic, specific partidului. Cei care îmi urmăresc site-ul au văzut toate anchetele jurnalistice pe care le-am prezentat, atât cu Drulă, cât și cu alții. Din declarațiile de avere, dar și din alte surse ale mele, pot să vă spun un lucru: o mare parte din bani, susține dânsul, vin din vânzarea de acțiuni la Zipline. E o societate comercială care s-a îndestulat din banii USAID. E tot o manevră de tip George Soros. E doar un paravan. Ce dorește domnul Drulă și de ce vrea să candideze? Nu știu ce poate oferi bucureștenilor. Am văzut ce a făcut în calitate de ministru al Transporturilor. Adică nu a făcut nimic. Să vă așteptați ca, în zilele următoare, să ies cu alte articole, pe străzi, cu mașina, despre Drulă, dar și despre alții.

Acuzații grave la adresa lui Drulă

În același timp, vreau să vă spun ceva. Domnul Drulă mă cunoaște foarte bine. Mi-a dat, de nenumărate ori, ordin să semnez niște granturi pentru firme apropiate USR-ului. În momentul în care nu am vrut să semnez, atunci el mi-a spus că va face presiuni la ministrul Aurescu să mă revoce. Asta s-a și întâmplat. Acum îi răspund. Puteți să vedeți că, la ora actuală, de trei ani de zile, în locul meu este numit Mihai Sandu. E fostul șef de cabinet al unui alt USR-ist de bază, adică Dan Barna. Am făcut un denunț penal la DNA în legătură cu aceste fraude, numai că domnul procuror Matei a clasat cazul. La dumnealui cam toate cazurile se clasează. M-a chemat de câteva ori pe acolo, i-am explicat ce și cum, și s-a pus batista pe țambal. Nimic de atunci.

"I-am făcut plângere și doamnei Țoiu"

Mai mult, i-am făcut plângere și doamnei Țoiu, pentru că dumneaei organizase un concurs, iar, atenție, pe listă erau undeva la 20 de cetățeni străini. Adică urma ca, în curând, să avem la departamentul juridic din cadrul Ministerului Afacerilor Externe mai mulți cetățeni francezi, belgieni și germani”, a afirmat Cezar Cătălin Marin.

