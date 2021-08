Universitatea Wisconsin-Madison a îndepărtat un bolovan din campus pe motiv că este simbol rasist / VIDEO

După ce Uniunea Studențească de Culoare și alți activiști au spus că descrierea unei roci din curtea Universității din Wisconisn conține o insultă rasială, aceasta a fost eliminată din campus.

Chamberlin Rock, care se afla pe dealul Observatory, poartă numele unui geolog din secolul al XIX-lea și fost președinte al Universității, Thomas Crowder Chamberlin. Activitatea acestuia s-a concentrat pe depozite glaciare, arată biografia de pe site-ul universității.

În octombrie 1925, Universitatea a excavat bolovanului și l-a plasat în vârful dealului, pentru a-l onora pe Chamberlin, care avea să moară la Chicago trei ani mai târziu. Roca este un specimen rar, despre care se crede că are o vechime de peste 2 miliarde de ani și, înainte de a fi instalată pe Dealul Observatorului, doar jumătate de metru era vizibil deasupra solului. Roca ar fi fost transportată de ghețari din Canada până în Wisconsin.

În anii 1920, un termen de argou folosit pentru a descrie roci de culoare închisă de mari dimensiuni a inclus cuvântul «negru». Termen care apărea în descrierea stâncii.

