Un tânăr de la o firmă de curierat, acuzat că a furat din colete. A fost reținut de polițiști

Poliţiştii şi procurorii au făcut, joi, în judeţul Cluj, o percheziţie la angajatul unei firme de curierat, care este acuzat de delapidare.

Suspectul este acuzat că şi-ar fi însuşit contravaloarea unor rambursuri, iar în alte cazuri ar fi înlocuit obiectele din colete, cauzând un prejudiciu de 38.000 de lei.

Angajatul a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce şi-a însuşit 38.000 de lei din banii pe care trebuia să-i predea firmei, dar şi diverse bunuri din conţinutul unor colete, a transmis, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

Acţiunile sale ar fi generat un prejudiciu total de aproximativ 38.000 de lei în dauna angajatorului





"În cursul zilei de 18 septembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Cluj, cu sprijinul specialiştilor criminalişti şi al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj, au desfăşurat o percheziţie domiciliară în Cluj, în cadrul unui dosar penal care vizează comiterea infracţiunii de delapidare. În fapt, un angajat al unei firme de curierat, respectiv un tânăr de 22 de ani, din comuna Jucu aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, şi-ar fi însuşit contravaloarea mai multor rambursuri, iar în alte cazuri ar fi înlocuit conţinutul unor colete pe care le avea în gestiune. Acţiunile sale ar fi generat un prejudiciu total de aproximativ 38.000 de lei în dauna angajatorului", conform unui comunicat de presă al IPJ Cluj.



Conform sursei citate, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla a dispus reţinerea pentru 24 de ore a tânărului.

