Un lanț românesc de magazine cumpără 87 de magazine Mega Image și Profi. Surpriză totală pe piață

Este vorba despre Annabella, un lanț românesc de supermarketuri, care ar fi ajuns la un acord pentru a cumpăra nu mai puțin de 87 de magazine din România, operate de Ahold Delhaize, sub mărcile Profi și Mega Image. 82 operează în prezent sub marca Profi.

Tranzacția are loc după ce Consiliul Concurenței a obligat Ahold Delhaize să vândă o parte din magazinele deținute, pentru a putea primi acordul în vederea preluării Profi.

”Această achiziție se aliniază perfect strategiei noastre de extindere la nivel național și consolidează prezența Annabella pe piața românească. Magazinele pe care le preluăm vor trece sub brandul Annabella după finalizarea tranzacției. Locațiile lor se potrivesc foarte bine formatelor și modului nostru de lucru, reprezentând o completare valoroasă a rețelei. Apreciem profesionalismul, expertiza și dedicarea echipelor care gestionează aceste magazine în prezent – experiența lor în retail și cunoașterea clienților locali vor fi esențiale pentru a asigura continuitatea și excelența pe tot parcursul integrării” a declarat Dorina Mutu, Director General Annabella, conform Wall Street.

Estimarea este ca tranzacția să fie încheiată până la sfârșitul anului 2025, odată cu aprobarea Consiliului Concurenței.

Annabella operează în prezent peste 100 de magazine în patru județe: Vâlcea, Argeș, Olt și Dâmbovița.

