Un englez vrea să străbată Marea Britanie cu cea mai mică mașină din lume / VIDEO

Un englez și-a propus să străbată Marea Britanie de la un capăt la altul în cea mai mică maşină produsă vreodată în lume.

Startul a fost dat din nordul Scoţiei. Bărbatul speră să parcurgă în trei săptămâni distanţa de aproximativ 1500 de kilometri până în peninsula Cornwall, din sud. Maşina, marca Peel, este înscrisă oficial în cartea recordurilor drept cea mai mică din istorie.

Modelul a fost lansat în anii 60 dar vehiculul englezului a fost fabricat acum câţiva ani, respectând întrutotul proiectul original. Călătoria are un scop de binefacere: colectarea de fonduri pentru copiii săraci, scrie Publika.

S-a dat premiul pentru "cel mai frumos automobil al anului". Este electric şi se încarcă în 20 de minute

S-a dat premiul pentru "cel mai frumos automobil al anului 2021" la Goldenes Lenkrad 2021 (”Volanul de Aur”).

Distincţia a mers către Audi e-tron GT, care s-a impus în fața a 69 de alte modele de autoturisme, în urma votului cititorilor revistei Auto Bild din Germania și al votului cititorilor edițiilor din celelalte țări europene în care este publicată revista Auto Bild.

„Volanul de Aur” este una dintre cele mai prestigioase competiții din industria auto și, de asemenea, una dintre cele mai vechi competiții din Germania, premiul fiind acordat pentru prima dată în 1976. Pentru ediția 2021 a Volanului de Aur au intrat în competiție 70 de modele noi, împărțite pe 12 categorii. Un aspect special pentru Cel mai Frumos Automobil al Anului este că are în vedere toate categoriile și cititorii pot vota direct câștigătorul. Aceasta înseamnă că este cu adevărat un premiu al publicului, deci alegerea este una emoțională, de suflet.

e-tron GT este considerat a fi avangarda viitorului mobilității electrice a mărcii Audi, marcă ce va lansa pe piață începând cu 2026 exclusiv automobile cu sisteme electrice de propulsie, scrie Promotor.ro.

Maşina produsă de AUDI are motor electric, cu un cuplu de 830 nm, iar bateria Li-Ion are o capacitate de 93,4 kwh. Maşina are sistem de frânare cu dublu circuit cu structură ll de distribuție pe punțile față/spate; ESC/ABS/EBV; servo-frână, asistent hidraulic pentru frânare; față: etrier fix din aluminiu, disc ventilat din interior; în spate: etrier fix din aluminiu, disc ventilat din interior.

e-tron GT atinge accelerează de la 0 la 100 km/h în 4,1 secunde şi atinge o viteză maximă de 245 km/h. Autonomia acestuia este de 448–488 km (citește continuarea AICI).