S-a dat premiul pentru "cel mai frumos automobil al anului". Este electric şi se încarcă în 20 de minute

Distincţia a mers către Audi e-tron GT, care s-a impus în fața a 69 de alte modele de autoturisme, în urma votului cititorilor revistei Auto Bild din Germania și al votului cititorilor edițiilor din celelalte țări europene în care este publicată revista Auto Bild.

„Volanul de Aur” este una dintre cele mai prestigioase competiții din industria auto și, de asemenea, una dintre cele mai vechi competiții din Germania, premiul fiind acordat pentru prima dată în 1976. Pentru ediția 2021 a Volanului de Aur au intrat în competiție 70 de modele noi, împărțite pe 12 categorii. Un aspect special pentru Cel mai Frumos Automobil al Anului este că are în vedere toate categoriile și cititorii pot vota direct câștigătorul. Aceasta înseamnă că este cu adevărat un premiu al publicului, deci alegerea este una emoțională, de suflet.

e-tron GT este considerat a fi avangarda viitorului mobilității electrice a mărcii Audi, marcă ce va lansa pe piață începând cu 2026 exclusiv automobile cu sisteme electrice de propulsie, scrie Promotor.ro.

Sursa foto: Facebook Audi Canarias

Ce specificaţii are maşina

Maşina produsă de AUDI are motor electric, cu un cuplu de 830 nm, iar bateria Li-Ion are o capacitate de 93,4 kwh. Maşina are sistem de frânare cu dublu circuit cu structură ll de distribuție pe punțile față/spate; ESC/ABS/EBV; servo-frână, asistent hidraulic pentru frânare; față: etrier fix din aluminiu, disc ventilat din interior; în spate: etrier fix din aluminiu, disc ventilat din interior.

e-tron GT atinge accelerează de la 0 la 100 km/h în 4,1 secunde şi atinge o viteză maximă de 245 km/h. Autonomia acestuia este de 448–488 km.

Noutatea vine, însă, de la baterie. Aceasta poate fi încărcată suficient pentru a parcurge 100 km în doar 5 minute, conform audi.ro, iar încărcarea de la 5% la 80% durează doar 22,5 minute. Durata necesară încărcării bateriei poate varia în funcție de diferiți factori, ca de pildă de temperatura exterioară, de ștecherul utilizat conform standardelor naționale și de utilizarea funcției de climatizare staționară (de ex. funcția de climatizare controlată de la distanță). La utilizarea unor ștechere casnice clasice, puterea de încărcare va fi limitată de sistemul e-tron de încărcare.