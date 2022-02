Un elicopter s-a prăbușit în mare la Miami Beach. Sute de oameni se aflau în apă în momentul impactului / VIDEO

O anchetă este în desfășurare după ce un elicopter s-a prăbușit în apele oceanului de lângă Miami Beach. S-a întâmplat în jurul orei 13:10, sâmbătă, lângă Ocean Drive.

Ana Diaz, un martor al evenimentului, a făcut declarații.

„Cei din familia mea m-au strigat când au văzut elicopterul, Anna vino, vino, vino. Cade, cade!”

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.



1/2 pic.twitter.com/heSIqnQtle