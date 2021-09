Un copil autist în vârstă de 3 ani a supraviețuit singur în sălbăticie timp de patru zile - FOTO / VIDEO

Un băiețel de trei ani, autist și care nu vorbea, a fost găsit la patru zile după ce a dispărut de acasă. Băiatul a fost găsit pe malul unui pârâu din apropierea casei, într-o zonă rurală din New South Wales, Australia, scrie The Guardian. Tatăl lui Anthony „AJ” Elfalak a povestit că este un miracol faptul că micuțul a fost găsit viu.

“Este un miracol. A fost mușcat de furnici, a căzut, dar este în viață. Trăiește. Este uimitor”, a spus el.

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search. https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j

Tracy Chapman, reprezentantă a poliției, a declarat că băiatul bea apă dintr-o baltă în momentul în care a fost observat de echipa de salvare dintr-un elicopter.

„Cu cât durează mai mult, cu atât te temi nu vei obține un rezultat de genul acesta ... este o poveste frumoasă pentru întreaga comunitate”, a spus ea.

Chapman a precizat că cel mai probabil anume accesul la apă l-a ajutat pe AJ să supraviețuiască singur atâtea zile. Oamenii legii cred că băiatul a stat în acele tufișuri în toate zilele în care a fost dispărut.

BREAKING | AJ is eating and drinking and in good spirits. He was found near Yango Road, next to a creek @7NewsSydney https://t.co/cmWf5EkgS2