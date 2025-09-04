Un bunic a plecat acasă cu alt copil, de la creșă. Totul a fost descoperit abia când a venit mama copilului

Un bunic a luat, din greșeală, alt copil de la creșă.

O anchetă a fost demarată după ce un bunic a luat acasă, din greșeală, cu alt copil. Bărbatul a mers luni după-amiază să-și ia nepotul de la First Steps Learning Academy, dar a luat al copil. Confuzia ar fi apărut din cauza camerei întunecate în care dormea copilul. Întâmplarea s-a petrecut în Sydney, Australia, în sudul orașului Bangor.

Mai rău este că nimeni nu și-a dat seama, nimeni nu l-a împiedicat. Greșeala a devenit clară abia când mama copilului a ajuns la centru și a constatat că fiul ei de un an nu era acolo. ”Nu pot explica sentimentul”, a declarat ea pentru Sydney Morning Herald, scrie BBC.

”Nu mi-au putut spune numele bărbatului, nu mi-au putut spune cine era, nu mi-au putut spune pe cine trebuia să ia. Nu mi-au putut spune cum arăta, în afară de faptul că purta pantaloni scurți și era un domn mai în vârstă”, a explicat mama. În mod normal, centrele de îngrijire a copiilor nu permit să fie luați copiii de nimeni altcineva, cu excepția părinților, tutorilor sau îngrijitorilor cunoscuți.

Femeia nu dă vina pe bunic, ci pe creșă: ”Nu suntem supărați pe el. Nu suntem supărați pe el - dăm vina pe creșă”.

Soția bunicului a declarat că soțul ei a fost ”devastat” și ”și-a asumat greșeala”. Când bărbatul și-a dat seama, a dus copilul înapoi cât a putut de repede, a afirmat ea. Directoarea creșei a transmis un mesaj de scuze publice, în timp ce măsurile au fost înăsprite, iar lucrătorul implicat concediat.

O anchetă este în curs de desfășurare cu privire la ”incidentul profund îngrijorător și grav”, a declarat Autoritatea de Reglementare a Educației și Îngrijirii Timpurii din New South Wales.

