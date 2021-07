Un bărbat a fost ucis şi un altul rănit într-un incident armat la Copenhaga

Incidentul a avut loc în Christiania, un cunoscut cartier hippie din capitala daneză, transmite Agerpres.



Un alt bărbat, în vârstă de 31 de ani, a fost de asemenea împuşcat şi este grav rănit, potrivit agenţiei de presă Ritzau şi postului public de radio danez, care citează surse din poliţie.



Nu este clar dacă atacatorul a ales victimele în mod intenţionat sau a acţionat aleatoriu. Deocamdată nu există informaţii referitoare la motivaţia atacului.

Zilele trecute un bărbat înarmat a tras asupra unui loc de joacă dintr-un parc din Marea Britanie. Mai multe familii se bucurau de vremea însorită din parcul Dainewell din Sale, Greater Manchester, liniștea fiindu-le perturbată de o mașină Nissan albastră, care s-a apropiat de parc.

Unul dintre martori a relatat cum un pasager al autoturismului a coborât lângă mașină și a început să tragă asupra copiilor și persoanelor care se aflau la acel moment în parc. Suspectul a părăsit locul tragerii imediat după, părinții și copiii fiind în acel moment speriați, fugind pentru a-și salva viețile. Mai mulți martori s-au declarat uimiți de faptul că nici unul dintre gloanțe nu au atins pe nimeni.

”Era o seară superbă de vară. Am văzut mașina albastră venind spre parc. Un tip a deschis ușa și a tras de două ori”, a relatat un martor.

”Copiii din parc au început să țipe, aveau vârste aproximativ între 9 și 14 ani. Este un parc chiar liniștit. Copiii se duc acolo pentru că este sigur. Până acum. Devine periculos prin împrejurimi”, a spus alt martor.

Cei care locuiesc în apropiere spun că au auzit focurile de armă trase în parc.

”Eram în grădină și am auzit 2 împușcături. M-am speriat și m-am lăsat jos. Partenerul meu mi-a zis lasă-te jos, se aude o armă. Am fugit înăuntru. Pe geam am putut să văd un Qashqai albastru”, a spus un rezident al imobilului apropiat de parcul unde s-a petrecut incidentul armat.

Poliția a pornit o investigație și a trimis în zonă mai multe patrule, pentru siguranța locatarilor, dar și pentru a prinde atacatorul în caz că se întoarce.