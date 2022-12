UE se îndreaptă spre un plafon de preţ de 60 de dolari pentru un baril de petrol rusesc

Guvernele Uniunii Europene au ajuns joi la un acord provizoriu privind introducerea unui plafon de preţ de 60 de dolari pentru un baril de petrol rusesc exportat pe mare, însoţit de un mecanism de ajustare care ar permite menţinerea plafonului la cel puţin 5% sub preţul pieţei, a declarat un diplomat european, potrivit Agerpres.



Polonia, ţară care a militat pentru ca acest plafon să fie fixat la cel mai redus nivel posibil, are timp până la ora 15.00 GMT să accepte acordul provizoriu, care ulterior va avea nevoie să fie aprobat vineri de toate guvernele UE prin procedură scrisă, a precizat diplomatul citat de Reuters.



"Plafonul de preţ a fost stabilit la 60 de dolari însoţit de o prevedere pentru a-l menţine la 5% sub preţul pieţei pentru ţiţeiul rusesc, pe baza cifrelor IEA. Polonia are timp până la ora 16.00 CET să fie de acord. Dacă va face acest lucru, mâine va fi o procedură scrisă pentru aprobare", a spus diplomatul.



Potrivit mai multor diplomaţi europeni, Lituania şi Estonia, care anterior au sprijinit eforturile Poloniei de a stabili plafonul de preţ fie fixat la cel mai redus nivel posibil, sunt şi ele de acord cu o limită de 60 de dolari per baril.



Joi în jurul orei 13.52 GMT preţul de piaţă al ţiţeiului rusesc Urlas era de 70,3 dolari per baril.



Ideea plafonării preţului pentru ţiţeiul rusesc exportat pe mare a fost sugerată de Grupul celor şapte state puternic industralizate (G7), în ideea de a limita veniturile strânse de Moscova din exporturile de petrol, şi în consecinţă a capacităţii Moscovei de a finanţa invazia din Ucraina, fără a evita însă un şoc global în aprovizionarea cu petrol.

Importurile UE de gaze rusești au crescut cu 42%

Importurile de gaz natural lichefiat rusesc efectuate de către UE au crescut cu 42% între lunile ianuarie și octombrie 2022, potrivit Financial Times. Procentul se ridică la aproximativ 17,8 miliarde de metri cubi de gaze naturale, clienții de top fiind Belgia, Franța, Spania și Țările de Jos.

Potrivit raportului Financial Times, citat de Almayadeen, UE a importat anul trecut 155 de miliarde de metri cubi de gaz natural rusesc și GNL, adăugând că Rusia este considerată al doilea cel mai mare furnizor de energie al continentului.

Cu toate acestea, cota UE în GNL rusesc a scăzut cu 16% în acest an, ca urmare a importurilor UE de GNL din SUA, care au reprezentat 42%. Stocurile de gaze a Uniunii Europene sunt pline cu aproximativ 95%, iar mulți analiști cred că Europa ar putea evita astfel o catastrofă energetică în această iarnă.

În timp ce Occidentul se grăbește să-și limiteze dependența de Rusia pentru petrol și gaze, miniștrii de finanțe G7 au confirmat în septembrie planurile de a impune un plafon de preț pentru petrolul rusesc. La o lună după, UE a anunțat un al optulea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care includea o bază mai legală pentru limitarea prețului pentru transporturile de petrol rusesc către țările în curs de dezvoltare.

