Ucraina arestează un "agent rus". Individul este responsabil de lovitura care a ucis 50 de soldaţi

Suspectul a trimis locaţiile ţintelor de la centrul de pregătire militară din Yavoriv unor contacte dintr-o agenţie rusă nespecificată, folosind aplicaţia de mesagerie Telegram, au declarat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) şi procurorii locali.

"În urma loviturilor cu rachete asupra poligonului de antrenament din Yavoriv, peste 50 de membri ai personalului militar au murit, iar aproape 150 au fost răniţi", a precizat SBU pe Telegram.

În urma atacului cu rachete, Ucraina declarase că 35 de soldaţi au fost ucişi în această facilitate, care se află la 25 km de graniţa cu Polonia.

Suspectul, originar din oraşul Lviv, situat în vestul ţării, este reţinut şi anchetat pentru trădare de patrie, a precizat biroul procurorului.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski a acuzat Rusia, la ONU, că este un "stat terorist", relatează Reuters.

Zelenskiy a făcut presiuni asupra Consiliului de Securitate pentru expulzarea Moscova din Organizaţia Naţiunilor Unite şi pentru înfiinţarea unui tribunal care să investigheze acţiunile armatei ruse în Ucraina. Rusia are drept de veto în Consiliu şi se poate proteja de orice astfel de acţiune.

"Rusia nu are dreptul de a participa la discuţii şi la vot în ceea ce priveşte războiul din Ucraina, care este neprovocat şi pur şi simplu colonialist din partea Rusiei", a declarat Zelenski în faţa consiliului.

"Vă îndemn să privaţi delegaţia statului terorist de atribuţiile sale".

Toţi cei 15 membri ai Consiliului de Securitate, inclusiv Rusia, au ţinut un moment de reculegere după ce Zelenski le-a cerut să "comemoreze toţi ucrainenii care au fost ucişi în acest război".

Adjunctul ambasadorului rus la ONU, Dmitri Polyanskiy, a declarat în faţa Consiliului că apariţia lui Zelenski prin intermediul unei înregistrări video a subminat autoritatea organismului, care este însărcinat cu menţinerea păcii şi securităţii internaţionale.

"Consiliul de Securitate al ONU nu ar trebui să fie transformat într-o platformă pentru o campanie de PR la distanţă a preşedintelui Zelenskiy, pentru a obţine mai multe arme de la participanţii la summitul NATO", a declarat Polyanskiy.

Consiliul s-a reunit după ce Ucraina a declarat că luni un atac cu rachete ruseşti a vizat în mod deliberat un centru comercial, ucigând cel puţin 18 persoane.

Rusia a negat că a lovit centrul comercial cu rachete, spunând că a lovit un depozit de arme american şi european aflat în apropiere, declanşând o explozie care a provocat un incendiu în mall.

"Am rămas fără cuvinte pentru a descrie lipsa de sens, inutilitatea şi cruzimea acestui război", a declarat în faţa Consiliului Rosemary DiCarlo, şefa departamentului pentru afaceri politice al ONU, îndemnând toate părţile să protejeze civilii şi infrastructura civilă.

Magnatul rus al aluminiului Oleg Deripaska a sugerat că invazia Moscovei în Ucraina nu va avea câștigător și a subliniat prețul economic pe care Rusia îl plătește pentru acțiunile sale, conform Reuters.

Oleg Deripaska a avut grijă să evite să-l critice direct pe președintele Vladimir Putin.

"Sunt deranjat de cât de repede am abandonat tot ceea ce s-a realizat (economic) în anii '90, apoi am abandonat tot ceea ce am realizat în anii 2000, iar acum stăm și așteptăm victoria. Ce victorie? A cui victorie?" a întrebat Deripaska.

El a adăugat: "Cred că distrugerea Ucrainei ar fi o greșeală colosală, inclusiv pentru noi."

Creșterea nivelului de prosperitate a fost legată de dezvoltarea sectorului privat al Rusiei și de construirea de legături cu restul Europei, principalul partener economic al Rusiei, a spus el.

Dar a fost "evident" că sancțiunile occidentale afectează acum Rusia mai mult decât Europa, a declarat Deripaska, fondatorul gigantului rus al aluminiului Rusal.

Acest lucru contrastează cu argumentul exprimat în mod repetat de Putin, potrivit căruia sancțiunile se răsfrâng asupra economiilor occidentale, declanșând cea mai mare inflație din ultimele decenii, și că Rusia va ieși mai puternică.

Deripaska - el însuși sub sancțiuni din partea Statelor Unite, a Marii Britanii și a Uniunii Europene - a declarat, totuși, că a subestimat cât de stabilă se va dovedi a fi economia Rusiei.

De asemenea, el nu vede nicio amenințare la adresa conducerii politice. "Nu există niciun potențial de schimbare de regim în Rusia. Opoziția a preferat viziunile europene frumoase și s-a retras din viața țării", a declarat Deripaska.

Multe dintre cele mai importante figuri ale opoziției din Rusia, în special asociați ai lui Alexei Navalny, au fugit în alte țări europene pentru a scăpa de urmărirea penală.

Deripaska, în vârstă de 54 de ani, face parte dintr-un grupul oligarhilor, care controlează mari părți ale economiei, în special în domeniul energiei și al materiilor prime, și care au reușit să își păstreze averile cu condiția de a nu se implica în politică, potrivit Mediafax.

