Turcia trage SUA de mânecă în legătură cu abandonarea Europei

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat sâmbătă că sunt în curs de desfăşurare discuţii privind modul de gestionare sau atenuare a unei posibile retrageri a SUA din "arhitectura de securitate europeană", potrivit Reuters.

El nu a oferit detalii despre aceste discuţii, dar a spus că o astfel de retragere a Statelor Unite ar putea fi "distructivă" pentru Europa dacă este realizată într-un mod necoordonat.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat că va retrage ţara sa din NATO după ce statele membre europene ale Alianţei Nord-Atlantice au refuzat să trimită nave pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz în urma declanşării ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului, care a dus la o ripostă de amploare din partea Teheranului.

Decizia liderului de la Casa Albă a agravat tensiunile din cadrul blocului, care se intensificaseră deja de când Donald Trump declarase că doreşte să preia controlul asupra Groenlandei, parte a regatului Danemarcei.

"Discutăm intens despre modul în care putem gestiona sau atenua retragerea Statelor Unite din 'arhitectura de securitate europeană'. Nu în totalitate, ci parţial. Chiar şi o retragere parţială... ar fi extrem de distructivă pentru Europa dacă nu se realizează într-un mod coordonat", a declarat Fidan în cadrul unui panel organizat în cadrul unui forum diplomatic în provincia Antalya, din sudul Turciei.

Fidan, a cărui ţară face parte din NATO, dar nu şi din Uniunea Europeană, a declarat că şi-a exprimat de multă vreme nemulţumirea faţă de faptul că statele membre ale UE din cadrul NATO "se comportă ca un club separat". Acestea luau decizii pe cont propriu, chiar dacă acestea contraziceau poziţia alianţei, a spus el.

"Vreţi să existe o organizaţie UE separată în cadrul NATO? Ei bine, America a spus: 'Vă las să plecaţi, rup cu voi legăturile'", a afirmat Fidan, citat de Reuters.

Ministrul de externe al Turciei a făcut apel la aliaţi săptămâna aceasta să profite de summitul NATO de la Ankara din iulie ca o ocazie de a restabili relaţiile cu Trump şi Washingtonul, pregătindu-se în acelaşi timp pentru o eventuală reducere a implicării SUA.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că înţelege frustrările lui Trump faţă de alianţă, dar că o mare majoritate a ţărilor europene a sprijinit efortul de război al Washingtonului împotriva Iranului.

Un înalt oficial al Casei Albe declarase anterior agenţiei Reuters că Trump, ca urmare a frustrării sale faţă de NATO, luase în considerare şi opţiunea de a retrage o parte din trupele americane din Europa.