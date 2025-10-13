Trump, șocat: Ce ai putut vorbi cu Putin 5 ore?! Discuția trebuia să dureze 15 minute

Președintele american Donald Trump l-a elogiat pe Steve Witkoff, glumind că își numește trimisul special „Henry Kissinger care nu divulgă informații”.

„Henry e un mare scurgător de informații. A scurs mereu”, a spus Trump despre fostul secretar de stat și consilier pentru securitate națională din timpul administrațiilor Nixon și Ford.

„Steve nu divulgă nimic. Steve doar vrea să ducă treaba la bun sfârșit. Vrea să facă ceea ce este corect”, a declarat Trump în discursul său din Knesset.

Trump a adăugat că „toată lumea îl iubește” pe Witkoff, inclusiv, aparent, președintele rus Vladimir Putin.

Trump, către Witkoff: Ce ai putut vorbi cu Putin 5 ore?!

Liderul american a povestit că o întâlnire între Putin și trimisul său special, care trebuia să dureze 15-20 de minute, s-a întins până la cinci ore.

„L-am întrebat: «Ce naiba ați putut vorbi timp de cinci ore?» Iar el mi-a spus: «O mulțime de lucruri interesante»”, a rememorat Trump, adăugând că „e un talent să poți vorbi cu cineva atât de mult timp”.

„Este un mare negociator, pentru că este un om extraordinar”, a spus Trump despre Witkoff.

Președintele SUA le-a mulțumit și altor membri ai echipei sale aflați în sală, printre care ginerele său Jared Kushner, secretarul de stat Marco Rubio și secretarul apărării Pete Hegseth.