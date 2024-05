Trump, primele declarații după condamnarea penală: Procesul meu este orchestrat de Washington. Val Vâlcu, analiza momentului: Are biletul către Casa Albă. Se va autograția

Donald Trump a dat declarații de presă, în New York, după ce a fost condamnat penal. Fostul președinte este vinovat, conform juriului din instanță, de toate cele 34 de capete de acuzare. La celebrul Trump Tower s-au adunat foarte mulți susținători pentru a auzi, live, ce are de spus fostul președinte.

Declarații Donald Trump

"În țara noastră vin din închisori, din instituții de tratarea bolilor psihice, din azile de nebuni, din toată lumea, tot felul de imigranți ilegali, iar noi avem un președinte și un grup de fasciști care nu vor să facă nimic în legătură cu asta. Bineînețeles, astăzi ar putea să pună capăt acestei situații, dar nu, nu vor să facă asta. Ne distrug în continuare țara. Țara noastră este într-o formă foarte proastă. Sunt împotriva mea pentru că spun aceste lucruri. Vor să vă crească taxele de 4 ori, vor să vă oprească din a avea mașini, cu regulile lor absurde care fac imposibil ca voi să vă mai permiteți o mașină. Fac în așa fel, foarte posibil, ca cei din China să fie cei care construiesc mașinile. Este o problemă foarte serioasă pe care o avem. Am avut un judecător sub semnul întrebării. Dacă vreți să știți, mie nu mi se dă voie să vorbesc. Niciunui alt președinte nu i s-a impus să nu vorbească despre procesul în care este implicat. Mie mi s-a impus această interdicție de a vorbi. A trebuit să plătesc mii de dolari ca amenzi și penalități. Am fost amenințat cu închisoarea. Gândiți-vă la asta. Eu sunt candidatul care conduce în sondaje. Eu îl conduc pe Biden cu o grămadă de procente. Îi conduc pe republicani către victorie. Eu sunt candidatul care va câștiga, iar mie nu mi se dă voie să vorbesc de către un bărbat care nu poate să lege două propoziții", a spus Donald Trump.

"Acest judecător este în legătură cu departamentul de justiție și Casa Albă. Toate acestea sunt orchestrate de Biden și Washington. Nimeni nu a asistat la așa ceva. Avem un judecător sub semnul întrebării, nimeni nu vrea să scrie despre acest lucru, iar mie nu mi se dă voie să vorbesc despre asta. Dacă vorbesc, sunt amenințat că sunt trimis la închisoare. Deci, o să mai jucăm acest joc un pic. Nu o să vorbim despre asta, dar voi aveți voie să vorbiți despre asta și sper să o faceți. Nimeni niciodată nu s-a mai aflat într-o astfel de situație de conflict de interese. Procesul a fost foarte nedrept. Nu ni s-a permis să folosim experții în alegeri, sub nicio formă. Martorii care au fost de partea noastră au fost crucificați de către acest bărbat (Biden). Arată ca un înger, dar de fapt este un diavol. Arată atât de frumos, simpatic, dar să-l vedeți în acțiune. Ați văzut circul acesta cumplit, care a fost ca un iad. Nu ne-au lăsat să ripostăm. Dacă guvernul a vrut ceva, atunci a primit absolut totul. Au primit tot ce și-au dorit. Noi am vrut să schimbăm locul procesului. Acolo unde să putem beneficia de un proces corect. Nu ni s-a permis. Am vrut ca judecătorul să fie schimbat. Nu ni s-a permis. Am vrut un judecător care să nu se afle într-un conflict de interese. Nimeni nu a mai văzut așa ceva până acum. Am avut și un procuror care este un eșec la el în New York. Crima este peste tot. Ar trebui să se concentreze pe crima din New York. Ieri într-un restaurant un bărbat a folosit o macetă pe oameni. Cine își poate imagina așa ceva? Iar procurorul stă și urmărește acest proces în ceea ce ei numesc 'infracțiuni'", susține Donald Trump.

Ce pedeapsă poate să primească fostul președinte

Sentința este dată de judecătoare abia pe data de 11 iulie, iar până atunci există mai multe variante pentru acest verdict. Încă nu se cunoaște modalitatea prin care Donald Trump își va ispăși pedeapsa. Există posibilitatea ca Trump să meargă la închisoare, fiind o variantă mai rar întâlnită în astfel de spețe. Totodată, el poate să meargă în arest la domiciliu, să plătească o amendă penală, să plătească mai multe sancțiuni financiare, sau chiar să facă muncă în folosul comunității. Chiar dacă va merge la închisoare, Donald Trump poate să intre în cursa pentru Casa Albă, deoarece Constituția Statelor Unite permite acest lucru. Vârsta de 77 ani, faptul că nu are cazier sunt alte elemente ce pot fi invocate de către echipa de avocați, astfel încât decizia finală să fie una favorabilă.

Analiza lui Vlad Vâlcu

Val Vâlcu, jurnalist DC News, a comentat tot acest subiect spunând: "Hai să abordăm modul în care s-a politizat subiectul. Hai să ne gândim că însăși adversara lui Trump, Hillary Clinton, era acuzată în cazul mail-urilor secrete. Organele statului au zis atunci ‘domne, în campania electorală, în perioada asta, să se oprească toate atacurile’, ori acum mie mi se pare ciudat procesul acesta. Adică, e polarizată societatea, dar procesul îi îndârjește pe susținătorii săi. Susținătorii lui vor spune că este un proces politic. Dacă câștigă se va autograția".

Îl va ajuta acest rol de victimă pe Trump?

"În ceea ce privește discursul, cred că știe cel mai bine Donald Trump ce are de făcut. Își cunoaște publicul. A fost într-un show de televiziune atâția ani, plus 4 ani de mandat și 2 de campanie. Nu văd cum s-ar mai putea întoarce republicanii pe 14 iulie, atunci au nominalizarea, cu un alt candidat. În America nu e așa simplu, nu vine un juriu și citește ‘vinovat’ sau ‘nevinovat’ și se termină totul. Există un apel, nu-l folosește procuratura, asta pentru că ar cheltui din fondurile publice. Sunt atenți. Nu risipesc ca la noi. Vă dați seama ce reclama ar avea dacă ar primi muncă în folosul comunității? Adică, se duce Donald Trump și strânge hârtii. Păi, e biletul către Casa Albă. O să fi o mulțime de oameni care o să vină în jurul spațiului verde pe care îl curăță Trump. E campanie electorală gratis", a concluzionat Val Vâlcu la Antena 3 CNN.

