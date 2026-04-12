DCNews Stiri Trump, apariție spectaculoasă la UFC după un schimb dur de replici pe tema Iranului/VIDEO
Data publicării: 17:48 12 Apr 2026

Trump, apariție spectaculoasă la UFC după un schimb dur de replici pe tema Iranului/VIDEO
Autor: Dana Mihai

presedintele donald trump sua Președintele Donald Trump. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Președintele Donald Trump a luat o pauză de la conflictul din Iran pentru a participa sâmbătă seara la un eveniment UFC în Miami, unde a avut, ca de obicei, o intrare spectaculoasă.

Însoțit de șeful UFC, Dana White, Trump a fost întâmpinat cu aplauze puternice la UFC 327, în Kaseya Center, salutând fanii care îl filmau și dând mâna cu unii dintre ei înainte de a se îndrepta spre locurile din fața Octogonului. Secretarul de stat Marco Rubio era deja prezent pentru a-l întâmpina.

Moment tensionat la Casa Albă pe tema Iranului

Înainte de plecarea spre Miami, Trump a avut însă un schimb tensionat de replici cu jurnaliștii la Casa Albă, pe tema războiului din Iran.

Întrebat de un reporter NBC de ce Strâmtoarea Ormuz nu a fost redeschisă, liderul american a reacționat dur, spunând că jurnalista nu știe nimic despre Iran și catalogând postul drept „fake news”.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 44.Trump anunţă o blocadă navală în Strâmtoarea Ormuz

Între timp, vicepreședintele J.D. Vance a condus delegația americană la negocierile de încetare a focului desfășurate în weekend la Islamabad, în Pakistan.

Acesta s-a întâlnit cu delegațiile pakistaneză și iraniană pentru a încerca să găsească o soluție la conflictul izbucnit la finalul lunii februarie, însă după 21 de ore de discuții nu s-a ajuns la niciun acord.

Cele mai noi știri
Publicat acum 58 minute
Paradox românesc: De la prima rafinărie de petrol din lume, la vulnerabilitatea energetică din prezent
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Putin se oferă să participe la medierea conflictului din Orientul Mijlociu după eşecul negocierilor SUA - Iran
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Trump, apariție spectaculoasă la UFC după un schimb dur de replici pe tema Iranului/VIDEO
Publicat acum 1 ora si 55 minute
Horoscop săptămânal. Urmează Luna Nouă din Berbec! Daniela Simulescu, previziuni pentru 13-19 aprilie 2026
Publicat acum 2 ore si 30 minute
FMI şi Banca Mondială, reuniune în plină criză a războiului din Orientul Mijlociu, al treilea şoc după pandemie şi invadarea Ucrainei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 0 minute
Live Text/ Alegeri parlamentare Ungaria. Viktor Orban vs Peter Magyar. Prezenţa la vot a trecut de 66%
Publicat acum 10 ore si 43 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 44.Trump anunţă o blocadă navală în Strâmtoarea Ormuz
Publicat acum 10 ore si 7 minute
Mihai Trăistariu, șocat de prețuri. Cât a plătit impozit pe apartamentele de la mare: Sunt mincinoși! Mi-a înghețat inima
Publicat acum 10 ore si 8 minute
Horoscop 12 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 12 ore si 56 minute
BANCUL ZILEI: Ursul și vulpea au devenit prieteni
 
orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

scenariul cel mai negru in cazul coifului de la cotofenesti de ce ar trebui sa ne ingrijoram Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm

de Val Vâlcu

ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
