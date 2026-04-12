Trump, apariție spectaculoasă la UFC după un schimb dur de replici pe tema Iranului/VIDEO

Președintele Donald Trump a luat o pauză de la conflictul din Iran pentru a participa sâmbătă seara la un eveniment UFC în Miami, unde a avut, ca de obicei, o intrare spectaculoasă.
Însoțit de șeful UFC, Dana White, Trump a fost întâmpinat cu aplauze puternice la UFC 327, în Kaseya Center, salutând fanii care îl filmau și dând mâna cu unii dintre ei înainte de a se îndrepta spre locurile din fața Octogonului. Secretarul de stat Marco Rubio era deja prezent pentru a-l întâmpina.
Înainte de plecarea spre Miami, Trump a avut însă un schimb tensionat de replici cu jurnaliștii la Casa Albă, pe tema războiului din Iran.
Întrebat de un reporter NBC de ce Strâmtoarea Ormuz nu a fost redeschisă, liderul american a reacționat dur, spunând că jurnalista nu știe nimic despre Iran și catalogând postul drept „fake news”.
Între timp, vicepreședintele J.D. Vance a condus delegația americană la negocierile de încetare a focului desfășurate în weekend la Islamabad, în Pakistan.
Acesta s-a întâlnit cu delegațiile pakistaneză și iraniană pentru a încerca să găsească o soluție la conflictul izbucnit la finalul lunii februarie, însă după 21 de ore de discuții nu s-a ajuns la niciun acord.
Donald Trump makes his entrance ahead of the tonights fights #UFC327
de Val Vâlcu