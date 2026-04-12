Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 44.Trump anunţă o blocadă navală în Strâmtoarea Ormuz

Update 9: Trump ameninţă China cu tarife vamale de 50% dacă oferă ajutor militar Iranului

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat duminică China, unul dintre principalii parteneri comerciali ai Statelor Unite, cu tarife vamale de 50% dacă Beijingul va oferi ajutor militar Iranului în războiul din Orientul Mijlociu, relatează AFP.

"Mă îndoiesc că ar face asta... dar dacă îi prindem făcând asta, le vom impune tarife vamale de 50%", a declarat Trump pentru Fox News.

Trump a avertizat sâmbătă Beijingul că se va confrunta cu consecinţe serioase dacă furnizează arme Iranului în conflictul în curs din Orientul Mijlociu, informează Newsweek.

"Dacă China face asta, va avea probleme mari", le-a declarat Trump jurnaliştilor, sâmbătă, la Casa Albă.

Trump urmează să meargă în vizită la Beijing în perioada 14-15 mai, unde se va întâlni cu omologul său chinez Xi Jinping, după ce a amânat o întâlnire cu liderul chinez din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Preşedintele american şi-a reiterat duminică ameninţarea de a distruge infrastructura energetică a Iranului dacă nu se ajunge la un acord pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu.

"Aş putea distruge Iranul într-o zi. L-aş putea distruge într-o oră", a declarat Trump pentru Fox News, menţionând drept ţinte "toată infrastructura lor energetică, toate fabricile lor, toate centralele lor electrice, ceea ce este considerabil", a mai spus el.

Update 8: Iranul anunţă 3.375 de morţi de la începutul războiului lansat de Israel şi Statele Unite

Organizaţia de Medicină Legală din Iran a raportat duminică că a identificat 3.375 de persoane ucise de la începutul războiului lansat pe 28 februarie de Israel şi Statele Unite, relatează AFP.

"În timpul recentului război care ne-a fost impus, au fost identificate cadavrele a 3.375 de martiri", a declarat Abbas Masjedi, şeful acestei organizaţii subordonate sistemului judiciar iranian, citat de agenţia oficială de ştiri Irna.

El a indicat că acest bilanţ include 2.875 de bărbaţi, fără a preciza dacă sunt adulţi, copii sau civili.

ONG-ul Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în SUA, anunţase cel puţin 3.597 de morţi, înregistraţi până pe 6 aprilie, între care 1.665 de civili, din care cel puţin 248 de copii.

Din cauza restricţiilor impuse mass-media, AFP nu a putut verifica din surse independente aceste cifre.

Update 7: Putin îi transmite Iranului că este pregătit să participe la o mediere în conflictul din Orientul Mijlociu

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis duminică omologului său iranian, Masoud Pezeshkian, că este pregătit să participe la o mediere în conflictul din Orientul Mijlociu, a anunţat Kremlinul, la scurt timp după ce negocierile de pace dintre SUA şi Iran de la Islamabad au eşuat, relatează Reuters şi AFP.

În cadrul unei convorbiri telefonice cu preşedintele iranian, Putin "a subliniat că este gata să continue să faciliteze căutarea unei soluţii politice şi diplomatice la conflict şi să servească drept mediator în eforturile de a ajunge la o pace justă şi durabilă în Orientul Mijlociu", se arată într-un comunicat al Kremlinului.

Convorbirea telefonică între liderii rus şi iranian a avut loc la câteva ore după ce vicepreşedintele american JD Vance a anunţat că negocierile de pace de la Islamabad, primul contact direct la cel mai înalt nivel între SUA şi Iran din ultimii 47 de ani, s-au încheiat în zorii zilei de duminică, după 21 de ore de dialog, fără a se ajunge la un acord.

Potrivit lui Vance, care a refuzat să furnizeze detalii despre conţinutul negocierilor, principalul obstacol a fost eşecul Iranului de a se angaja să nu urmărească obţinerea unei arme nucleare pe termen lung.

Un oficial american a anunţat duminică că toţi membrii delegaţiei americane au părăsit Islamabadul.

Oficialul a făcut anunţul în timpul unei escale tehnice la baza aeriană Ramstein, în Germania, a unui avion Air Force 2, la bordul căruia se afla vicepreşedintele JD Vance. Acesta din urmă a participat la negocieri alături de emisarul american Steve Witkoff şi de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

Prin urmare, niciun membru al delegaţiei americane nu a rămas în capitala Pakistanului pentru a continua discuţiile.

Update 6: Trump anunţă că Statele Unite vor impune o blocadă navală în Strâmtoarea Ormuz

Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică că a ordonat Marinei SUA să instituie imediat o blocadă navală în Strâmtoarea Ormuz, ca răspuns la refuzul "intransigent" al Iranului de a renunţa la ambiţiile sale nucleare, în timpul negocierilor de pace de la Islamabad, relatează AFP şi Reuters.

Deşi a recunoscut că discuţiile din Pakistan "au decurs bine" şi că "s-a convenit asupra majorităţii punctelor", preşedintele american a declarat pe platforma sa Truth Social că Teheranul a refuzat să facă compromisuri în problema nucleară.

"Începând de acum, Marina SUA, cea mai bună din lume, va începe procesul de blocare a tuturor navelor care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz", a adăugat Trump, care se opune ferm ideii ca Iranul să perceapă o taxă navelor pentru a trece prin strâmtoare.

"Am instruit, de asemenea, Marina noastră să caute şi să interzică în apele internaţionale fiecare navă care a plătit o taxă Iranului. Nici o navă care plăteşte o taxă ilegală nu va avea o trecere în siguranţă în apele internaţionale", a mai spus el.

Preşedintele american a afirmat, de asemenea, că aproximativ 20 de ore de discuţii cu Iranul nu au reuşit să conducă la un acord de pace, deoarece Teheranul refuză să renunţe la programul său nuclear, relatează dpa.

Trump a lăudat echipa americană prezentă la negocierile de la Islamabad, care au început sâmbătă şi au continuat până duminică dimineaţă, echipă din care au făcut parte vicepreşedintele american JD Vance, ginerele preşedintelui american, Jared Kushner, şi emisarul special Steve Witkoff.

El a spus că principalul punct de neînţelegere l-a reprezentat capacităţile nucleare ale Iranului.

"Aş putea intra în detalii şi aş putea vorbi despre multe dintre lucrurile care s-au obţinut, dar contează un singur lucru - Iranul nu este dispus să renunţe la ambiţiile sale nucleare!", a mai spus Trump pe Truth Social.

Update 5: Preşedintele parlamentului afirmă că SUA au fost "incapabile" să câştige încrederea Teheranului în timpul negocierilor

Statele Unite au fost "incapabile" să câştige încrederea iranienilor în timpul negocierilor de pace de la Islamabad, a afirmat duminică preşedintele parlamentului de la Teheran şi şeful delegaţiei iraniene, Mohammad Bagher

Ghalibaf, la doar câteva ore după eşecul discuţiilor desfăşurate în Pakistan, relatează AFP şi dpa.

"Colegii mei (...) au prezentat iniţiative constructive, dar în cele din urmă cealaltă parte nu a reuşit să câştige încrederea delegaţiei iraniene în timpul acestei runde de negocieri", a precizat Mohammad Bagher Ghalibaf pe reţeaua X.

El a mai spus că a subliniat deja înainte de discuţii că Iranul are bunăvoinţa şi determinarea necesare, dar nu are încredere în cealaltă parte din cauza experienţelor din războaiele anterioare.

Ghalibaf a mulţumit, de asemenea, Pakistanului pentru eforturile sale de mediere.

Discuţiile directe dintre SUA şi Iran s-au încheiat fără un acord duminică dimineaţă. Vicepreşedintele american JD Vance a declarat că, după 21 de ore de dialog, partea iraniană a decis să nu accepte condiţiile SUA. Washingtonul a afirmat că a lăsat o propunere pentru Iran care reprezintă oferta sa finală.

Potrivit lui Vance, care a refuzat să furnizeze detalii despre conţinutul negocierilor, principalul obstacol a fost eşecul Iranului de a se angaja să nu urmărească obţinerea unei arme nucleare pe termen lung.

Update 4: Petroline este din nou operaţională

Conducta de petrol care traversează Arabia Saudită de la est la vest, cunoscută şi ca Petroline, crucială pentru exporturile de ţiţei în timpul blocadei impuse de Teheran Strâmtorii Ormuz, este din nou "operaţională" după atacuri, au anunţat duminică autorităţile saudite, transmite AFP.

"Instalaţiile energetice şi conducta Est-Vest avariate de atacuri sunt din nou operaţionale, îmbunătăţind fiabilitatea aprovizionării", a declarat Ministerul Energiei din Arabia Saudită pentru agenţia oficială de ştiri SPA.

Publicaţia Financial Times a relatat că un atac major cu drone a vizat miercuri Petroline în pofida implementării unui armistiţiu între Statele Unite şi Iran.

Nici guvernul saudit şi nici gigantul petrolier de stat Aramco, care deţine conducta, nu au comentat aceste informaţii la momentul respectiv.

Update 3: Iranul anunţă că nu se schimbă nimic în strâmtoarea Ormuz

Iranul a afirmat duminică că situaţia din Strâmtoarea Ormuz nu se va schimba, referindu-se la restricţiile impuse de la începutul războiului şi la protocolul de securitate propus de Teheran pentru controlul acestei căi navigabile, cu excepţia cazului în care Statele Unite acceptă un "acord rezonabil", transmite EFE.

Informaţiile au fost raportate duminică agenţiei de ştiri iraniene Mehr de către o sursă iraniană la curent cu discuţiile de pace dintre Iran şi SUA care s-au încheiat duminică dimineaţă la Islamabad. După 21 de ore de negocieri, părţile beligerante nu au reuşit să ajungă la un acord.

Totodată, Gardienii Revoluţiei (IRCG), armata ideologică a Republicii Islamice Iran, au indicat că vor lua măsuri severe împotriva oricărei nave militare care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, a relatat duminică televiziunea de stat iraniană, potrivit AFP.

"Orice încercare a navelor militare de a trece prin Strâmtoarea Ormuz va fi întâmpinată cu un răspuns sever. Marina IRGC are autoritate deplină de a gestiona în mod inteligent Strâmtoarea Ormuz", a declarat comandamentul naval al Gardienilor Revoluţiei, potrivit televiziunii de stat, adăugând că trecerea prin strâmtoare va fi "acordată doar navelor civile în anumite condiţii".

Această declaraţie vine după ce comandamentul central al SUA a anunţat că două nave de război ale marinei americane au tranzitat această cale navigabilă strategică pentru a neutraliza minele amplasate de Teheran.

Update 2: Pakistan cere menţinerea armistiţiului

Mediatorul pakistanez Ishaq Dar a declarat duminică încheiate discuţiile de pace dintre Statele Unite şi Iran, începute sâmbătă la Islamabad, îndemnând părţile beligerante să continue să respecte acordul de încetare a focului încheiat miercuri, informează EFE.

"Sperăm că ambele părţi vor menţine un spirit pozitiv pentru a obţine o pace durabilă şi prosperitate pentru întreaga regiune şi nu numai. Este imperativ ca părţile să continue să îşi respecte angajamentul faţă de încetarea focului", a declarat ministrul pakistanez de externe, Ishaq Dar, într-un comunicat, conform Agerpres.

Ministrul pakistanez nu a menţionat conţinutul negocierilor în comunicatul său, dar a subliniat rolul ţării sale ca mediator cheie.

"Împreună cu şeful forţelor armate şi şeful statului major al armatei, Syed Asim Munir, am contribuit la mediere în cadrul mai multor runde de negocieri intense şi constructive între ambele părţi, care au continuat în ultimele 24 de ore şi s-au încheiat în această dimineaţă", a declarat ministrul pakistanez de externe, exprimându-şi recunoştinţa faţă de ambele părţi pentru "recunoaşterea eforturilor Pakistanului de a contribui la încetarea focului şi a rolului său de mediator".

"Pakistanul a jucat şi va continua să joace un rol vital în facilitarea dialogului şi a interacţiunii dintre Iran şi Statele Unite în viitor", a afirmat el, fără a oferi detalii suplimentare dacă va exista o a doua fază a discuţiilor.

Update 1: Negocierile dintre SUA şi Iran s-au încheiat fără un acord. Vicepreşedintele american JD Vance a plecat de la Islamabad.

Fiecare dintre cele două părţi a dat vina pe cealaltă pentru eşecul negocierilor care au durat 21 de ore.

"Vestea proastă este că nu am ajuns la niciun acord, şi cred că e o veste proastă atât pentru Iran, cât şi pentru SUA", a declarat JD Vance înainte de plecarea din Pakistan, citat de Reuters.

"Ne întoarcem în SUA fără un acord. Am fost foarte clari care sunt liniile roşii pentru noi!", a mai spus JD Vance.