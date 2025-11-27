Trump, amendat cu 1 milion de dolari într-un proces împotriva lui Hillary Clinton

Președintele american Donald Trump trebuie să plătească aproape 1 milion de dolari, după ce o curte federală de apel a stabilit că el și avocata sa, Alina Habba, au încălcat reguli judiciare și au fost sancționați prin inițierea unui proces considerat „frivol” împotriva lui Hillary Clinton și a fostului director FBI, James Comey, potrivit Politico.

Procesul din 2022 și acuzațiile lui Trump

Curtea a subliniat că multe dintre argumentele juridice ale celor doi au fost „într-adevăr frivole” și a respins solicitarea lui Trump de a relua procesul din 2022, în care acesta susținea că Hillary Clinton, fostul director FBI James Comey și alți oficiali ar fi orchestrat o conspirație pentru a fabrica acuzații false împotriva campaniei sale prezidențiale din 2016.

Concret, Trump îi acuza că ar fi orchestrat campanii de defăimare și investigații politice împotriva sa. Instanța a constatat că demersul a fost abuziv și a impus sancțiuni financiare pentru a acoperi costurile juridice suportate de părțile implicate, inclusiv Clinton și organizațiile asociate.

Sancțiuni și decizii ale instanței

Judecătorul districtual care a luat decizia inițială împotriva lui Trump a evaluat corect „tiparul de abuz al instanțelor” al președintelui atunci când a impus sancțiunile, a concluzionat judecătorul principal al Curții de Apel a celui de-al 11-lea Circuit, William Pryor Jr. Aceasta marchează cea mai recentă respingere a demersurilor juridice ale lui Trump împotriva adversarilor săi și a doua decizie nefavorabilă a celui de-al 11-lea Circuit în ultimele zile, după ce, săptămâna trecută, un alt complet a respins încercarea de a relua procesul împotriva CNN pentru folosirea termenului „Big Lie” referitor la alegerile din 2020.

Habba, care a activat ca avocat privat al lui Trump în procesul legat de Rusia, a devenit ulterior purtător de cuvânt al echipei sale juridice și, în martie, a fost numită temporar în funcția de procuror federal principal în New Jersey; când mandatul său urma să expire, administrația a încercat să-i prelungească numirea printr-o procedură neobișnuită, considerată ilegală de un judecător, iar Departamentul de Justiție a depus apel împotriva acestei decizii.

În opinia sa de 36 de pagini, judecătorul Pryor a caracterizat procesul intentat de Trump drept un „abuz al resurselor judiciare”, evidențiind și întrebările sceptice adresate avocatului său în timpul audierilor. Judecătorul federal Donald Middlebrooks, numit de Bill Clinton și cu sediul în West Palm Beach, Florida, stabilise încă din ianuarie 2023 că Trump și Habba trebuie să plătească amenda pentru a acoperi costurile juridice suportate de Hillary Clinton, Comitetul Național Democrat și alți implicați în proces.