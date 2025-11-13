€ 5.0839
|
$ 4.3783
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0839
|
$ 4.3783
 
DCNews Stiri Trend viral pe TikTok: De ce își pun influencerii felii crude de cartof sau ceapă în șosete, înainte de culcare
Data actualizării: 21:21 13 Noi 2025 | Data publicării: 21:20 13 Noi 2025

Trend viral pe TikTok: De ce își pun influencerii felii crude de cartof sau ceapă în șosete, înainte de culcare
Autor: Andrei Itu

cartofi in sosete tik tok influensari Captură TikTok - Food_over_rx
 

Influencerii de pe TikTok își pun felii crude de cartof în șosete înainte de culcare. Unele videoclipuri de pe platformă au adunat până la 4,2 milioane de vizualizări.

Influencerii spun că fac acest lucru, în speranța de a preveni răceala și gripa sezonieră. TikTokerii susțin că astfel au evitat gripa sau că copiii lor s-au simțit imediat mai bine după ce au încercat metoda, scrie The Independent.

Clipuri virale cu tălpi acoperite de felii de cartofi, înainte de culcare

Postările arată adesea persoane ținând farfurii cu felii de cartof înnegrite și aspect nefericit, comentând cum tuberculii s-au schimbat de la o zi la alta, după ce au fost puși în șosete. În alte clipuri se arată cum este talpa acoperită de cartof înainte de a merge la culcare.

Acest trend, deloc „atrăgător”, există de fapt pe rețelele sociale de ani de zile, utilizatorii susținând că feliile de cartof „extrageau” toxinele din corp sau ajutau la refacerea energiei.

Obicei cu origini din Evul Mediu

Însă experții în sănătate l-au respins categoric, considerându-l o superstiție veche, cu origini care datează din Evul Mediu.

„Acest lucru nu are niciun beneficiu,” a explicat specialistul în picioare și glezne, Dr. Alireza Khosroabadi, într-un videoclip propriu. „Îmi pare rău că trebuie să demontez acest mit, dar nu face absolut nimic pentru sănătatea ta.”

De ce fac oamenii asta? 

De ce fac oamenii asta? Ei bine, cartofii sunt parțial de vină. Feliile se înnegresc adesea peste noapte din cauza unui proces chimic care are loc când sunt expuse la aer. Acesta este cunoscut sub numele de oxidare, transformând feliile din alb pal în negru, conform Comisiei pentru Cartofi din Idaho.

Acest lucru se întâmplă cu sau fără șosetă. „E ca și cum cartoful ar fi absorbit toată boala din corp,” a exclamat un utilizator într-un videoclip. Clipul a fost distribuit de Dr. Tommy Martin de la Spitalul de Copii din Boston, care a scris că aceasta „NU înlocuiește consultul medical dacă copilul tău este bolnav.”

Feliile mai subțiri și mai mici, cum sunt cele folosite pentru picioarele copiilor, se pot înnegri mai repede, a menționat Khosroabadi.

Felii de ceapă puse în șosete

Același lucru este valabil și pentru feliile de ceapă puse în șosete, pe care unii utilizatori au spus că le-au încercat în locul cartofilor, pentru aceleași scopuri. „Ideea că o ceapă ar face magie asupra picioarelor nu rezistă unei analize riguroase,” a declarat pediatra Dr. Mona Amin.

„Nu există dovezi despre coaja de cartof sau orice altceva aplicat pe suprafața picioarelor că ar putea extrage toxine din corp într-un mod semnificativ care să trateze o infecție virală,” a spus Dr. Jen Ashton, de la Good Morning America.

Mai multe procese corporale pot elimina toxinele dăunătoare ce contribuie la boli. Respirația, urina, defecarea, pielea și organele fac acest lucru în mod constant, a spus dr. Jen Ashton.

Remediile aprobate de medici care pot fi eficiente în sezonul răcelilor și gripei includ hidratarea, odihna și mierea pentru adulți și copii peste 12 luni.

De asemenea, administrarea de vitamina C, un puternic antioxidant, poate ajuta la întărirea sistemului imunitar, mai notează sursa citată.

Vezi și - Fructul bogat în vitamina C care scade tensiunea arterială și ajută la menținerea unui sistem digestiv sănătos

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

influenseri
tik tok
cartof crud
sosete
ceapa
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Firma americană care vrea să cumpere activele străine ale Lukoil, după ce vânzarea către Gunvor a fost blocată
Publicat acum 36 minute
SUA au mai mai multe trupe în România decât în 2022. Ambasadorul Whitaker reafirmă sprijinul american pentru București
Publicat acum 56 minute
Trend viral pe TikTok: De ce își pun influencerii felii crude de cartof sau ceapă în șosete, înainte de culcare
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Ministrul Rogobete, clarificări în scandalul de la Spitalul de Urgență Brașov: „Am primit garanții ferme”
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Drona prăbușită în România în timpul unui nou atac rusesc. Şeful Statului Major, precizări
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 11 Noi 2025
Jupiter este retrograd! Cele patru zodii care își pot reface viața
Publicat pe 12 Noi 2025
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
Publicat pe 12 Noi 2025
A murit Horia Moculescu
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close