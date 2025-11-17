Tragedie în Istanbul: Patru turiști aflați în vacanță au murit. Autoritățile suspectează că ar fi fost otrăviți

Unsprezece persoane au fost reținute după ce patru membri ai aceleiași familii au murit în Turcia. Autoritățile suspectează că aceștia ar fi fost otrăviți în Istanbul, a transmis agenția de stat Anadolu, potrivit Nzherald.co.nz.

O femeie turco-germană, soțul ei și cei doi copii ai lor, aflați în vacanță în cel mai mare oraș al Turciei, s-au îmbolnăvit miercuri după ce au consumat mai multe preparate de street food în cartierul de pe malul apei Ortakoy.

Aceștia au fost transportați la spital, însă cei doi copii au decedat joi, iar mama a murit a doua zi. Băiețelul avea 6 ani, iar fetița 3 ani. Tatăl a decedat luni, după câteva zile petrecute la terapie intensivă.

Procurorii din Istanbul au deschis o anchetă și s-au concentrat inițial pe suspiciunea de intoxicație alimentară.

Ulterior au apărut dovezi că familia ar fi putut fi expusă la pesticide în hotelul unde se cazase, au raportat mass-media din Turcia.

Posibilă contaminare cu pesticide

Citând anchetatorii, ziarul turc Hurriyet a relatat că o substanță a fost pulverizată într-o cameră de la parter pentru combaterea ploșnițelor, care ar fi putut ajunge în camera familiei de la etaj prin conducta de ventilație din baie.

Hotelul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, situat în cartierul Fatih, a fost evacuat sâmbătă după ce încă doi oaspeți au fost transportați la spital cu simptome similare, iar hotelul a fost sigilat de autoritățile municipale duminică.

Printre cei reținuți se numărau cinci vânzători de mâncare, proprietarul hotelului și doi angajați ai acestuia, precum și trei persoane din cadrul firmei de deratizare, fără a fi precizat exact momentul reținerii tuturor.

Președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat după o ședință a Cabinetului că „forțele noastre de securitate și procurorii vor conduce investigațiile necesare pentru a stabili cauzele acestor decese”.

Mama și copiii săi au fost înmormântați sâmbătă în satul lor din zona Bolvadin, la aproximativ 240 km sud-vest de Ankara, au relatat mai multe ziare turcești.