DCNews Stiri Tragedie în Giurgiu: Un tânăr de 28 de ani, găsit mort sub un ATV
Data publicării: 18:06 18 Ian 2026

Tragedie în Giurgiu: Un tânăr de 28 de ani, găsit mort sub un ATV
Autor: Mihai Ciobanu

accident bebelus Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Descoperire şocantă pe un câmp.

 

Un bărbat de 28 de ani a fost găsit decedat sub un ATV, duminică, pe un drum agricol din extravilanul localităţii Floreşti-Stoeneşti. ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină, în această după-amiază, în comuna Floreşti-Stoeneşti, după ce mai multe persoane au anunţat autorităţile că au observat, în extravilanul localităţii, pe un drum agricol, un tânăr care se afla sub un ATV.

La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi poliţia. Pompierii au constatat că un tânăr, în vârstă de 28 de ani, se afla sub un ATV.

Salvatorii au extras victima de sub ATV, însă, din nefericire, aceasta nu a mai putut fi salvată, personalul medical declarând decesul..

giurgiu
