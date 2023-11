Traficul aerian a depăşit nivelul dinaintea pandemiei. Adrian Cojoc, ROMATSA, spune cifrele

"Aş putea spune că traficul aerian încă de anul trecut a ajuns la nivelul pre-pandemic şi chiar l-a depăşit în luna august anul trecut. Din februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina, traficul cunoaşte o complexitate crescută impusă de restricţiile generate de războiul din Ucraina. Traficul din 2023 s-a situat, în sezonul de vară, undeva cu 20% peste traficul pre-pandemic, aproximativ. Iar dacă la nivel european traficul nu este încă la nivelul pre-pandemic, în România, v-am spus, încă din august anul trecut am depăşit nivelul din 2019. Putem să dăm nişte cifre de vârfuri, şi anume faptul că în sezonul de vară - dau un exemplu: 3 iunie - aproximativ 2.500 de zboruri în 2023, faţă de 2.200 în ziua similară din 2019. Şi nu doar în sezonul de vară, pot spune şi 16 octombrie - aproximativ 2.200 de zboruri în 2023, faţă de 1.900 în 2019", a declarat Cojoc pentru Agerpres.

Ce impact are războiul din Ucraina

"Războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina a adus o suplimentare a traficului în spaţiul aerian românesc, pentru că zborurile care traversau Europa dinspre şi spre Asia prin nord acum evită spaţiile aeriene ale Rusiei, Ucrainei, Belarus şi s-au mutat spre zona centrală şi sudică. Am înregistrat o creştere a traficului ca urmare a acestor modificări. Da, şi Israelul a influenţat, a generat o creştere.

Partea de dinamică de personal este prevăzută în planul de performanţă al României, aprobat de Comisia Europeană, şi prevede exact modalitatea în care ne dimensionăm personalul pentru a face faţă întregii activităţi, atât în zona operaţională tehnică, cât şi în zona administrativă. Pentru 2024, iniţiem până la sfârşitul acestui an o nouă sesiune de recrutare de controlori de trafic aerian. Necesarul este cel stabilit în planul de performanţă. Cu titlu de exemplu, anul acesta am recrutat 58 de controlori de trafic aerian şi pentru anul viitor va fi o estimare similară. Procedura de selecţie a personalului operativ este una extrem de complexă, durează aproximativ un an până când ajungem la partea de angajare efectivă şi începere a pregătirii controlorilor, se parcurg mai multe testări reglementate internaţional, iar pe această soluţie de recrutare ROMATSA şi-a atins obiectivele stabilite la nivel european", a mai spus acesta.

