"Toţi pepenii sunt de Dăbuleni, toată brânza e de Sibiu, toate roşiile de la Matca, merele numai de Voineşti". Nu scăderea TVA la produse de bază ar trebui să fie prioritatea: E escrocherie

"Pentru produsele de bază, cinci, şase, zece produse, poate nu ar strica o OUG, o lege, care să stabilească adaosurile comerciale. Marile reţele au primit de la administraţia din România dreptul de a deschide acele superhale în oraşe, ceea ce nu o să vezi în Europa, ocupă hectare în centrul oraşelor...", a început Val Vâlcu.

"În România nu prea se întâmplă asta. Sigur că există multe locuri din lume unde există politici clare, coerente. Nu ştiu în ce măsură ar putea funcţiona asta. Noi ştim că în România, dacă se ieftineşte ţiţeiul, benzina stă la acelaşi preţ, dar dacă ţiţeiul se scumpeşte, se scumpeşte şi benzina. Pe de altă parte, adaosul comercial e doar o verigă din poveste. Pentru că există şanse mari ca producătorul să mărească preţul", a replicat sociologul Bulai.

"În cazul nostru, în care patrioţii din România ieşeau în stradă să nu cumva să ne ia canadienii aurul de la Roşia Montană, tot retail-ul a fost dat unor corporaţii multinaţionale, care nu au grija asta. Aici nu ne-am mai temut, cum a fost cu aurul", a punctat Val Vâlcu.

"Eu trăiesc în România de nişte ani buni şi sunt sceptic. Mesaje din astea am tot văzut. În practică s-a întâmplat mai rar. Nu înseamnă că nu se va întâmpla...", a mai spus Bulai.

"De exemplu, PSD încercase să facă magazinele Unirea. O hală fără pretenţii, în care să vină producătorii, care se plâng că dau laptele cu 2 lei şi ajunge la raft cu 7, să îşi vândă marfa!", a mai arătat jurnalistul.

"Bine, astea sunt metode care nu au nicio legătură cu lumea contemporană. Producătorul nu are cum să vină şi să fie şi rentabil, pentru simplul motiv că nu produce mult. Ăla care are două vaci ce să facă? E un exemplu. Costă mult transportul, locaţia, etc. Lumea contemporană a mers pe ideea că există comerciantul care ia de la producător şi vinde. Formula de bază este aceea de a da o lege în care să stipulezi lucruri clare. În primul rând, în România e o foarte mare mafie. În toate pieţele sunt aşa zişii ţărani care nu au nicio treabă cu lumea de la ţară. E vorba de furt calificat şi escrocherie, pentru că îţi zice că roşia aia e de Domneşti şi cine ştie de unde e", a declarat Alfred Bulai.

"Toţi pepenii sunt de Dăbuleni, toată brânza e de Sibiu, toate roşiile sunt de la Matca, merele sunt numai de Voineşti", a intervenit Val Vâlcu.

"Chestiile astea ar putea fi reglementate. Corectitudine şi transparenţă, despre asta e vorba. Zi-mi că e roşie de nu ştiu unde, că e certificată, etc, şi costă atât. La urma urmei, e posibil să fie produse care sunt mai ieftine dacă le iei din străinătate", a mai declarat Bulai.

VEZI MAI MULTE ÎN VIDEO:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News