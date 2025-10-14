Teroare pe străzi. Hamas execută public presupuși colaboratori cu Israelul

Cei opt bărbați sunt presupuşi colaboratori cu Israelul, în oraşul Gaza, transmite marţi AFP.

Imagine autentică? Data filmării?

Agenţia nu a fost în măsură să verifice rapid autenticitatea şi data filmării. Materialul a apărut luni seara pe canalul de Telegram al televiziunii Al-Aqsa, însoţit de o explicaţie: "Rezistenţa execută pedeapsa cu moartea a mai multor colaboratori şi infractori în oraşul Gaza".

Uciși de o rafală de armă automată

Pot fi văzuţi opt bărbaţi cu mâinile legate la spate şi legaţi la ochi sau având capetele învelite, puşi să îngenuncheze aliniaţi, apoi ucişi cu câte o rafală de armă automată de călăii aflaţi în spatele lor, notează Agerpres.