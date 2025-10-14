€ 5.0879
Data publicării: 21:29 14 Oct 2025

Teroare pe străzi. Hamas execută public presupuși colaboratori cu Israelul
Autor: Andrei Itu

Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik
 

Televiziunea organizaţiei islamiste palestiniene Hamas a difuzat o înregistrare video despre care afirmă că prezintă execuţia în stradă a opt bărbaţi,

Cei opt bărbați sunt presupuşi colaboratori cu Israelul, în oraşul Gaza, transmite marţi AFP.

Imagine autentică? Data filmării?

Agenţia nu a fost în măsură să verifice rapid autenticitatea şi data filmării. Materialul a apărut luni seara pe canalul de Telegram al televiziunii Al-Aqsa, însoţit de o explicaţie: "Rezistenţa execută pedeapsa cu moartea a mai multor colaboratori şi infractori în oraşul Gaza".

Uciși de o rafală de armă automată

Pot fi văzuţi opt bărbaţi cu mâinile legate la spate şi legaţi la ochi sau având capetele învelite, puşi să îngenuncheze aliniaţi, apoi ucişi cu câte o rafală de armă automată de călăii aflaţi în spatele lor, notează Agerpres.

hamas executie
presupusi colaboratori israelieni
