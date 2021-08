Teritoriul Japoniei s-a extins cu o nouă insulă / VIDEO+FOTO

Există 6.852 de insule care alcătuiesc Japonia, ceea ce reprezintă un număr destul de mare. Dar, începând din această săptămână, acest număr a crescut cu unu - cel puțin deocamdată - datorită erupției vulcanului submarin Fukutoku-Okanoba.

Noua masă teritorială este situată la aproximativ 1.200 de kilometri sud de Tokyo, aproape de insula Iwo Jima. A apărut pe 13 august, dar abia două zile mai târziu apariția sa la suprafață a fost confirmată de garda de coastă japoneză. Ei au raportat pene de abur și gaze care se ridicau la peste 15 kilometri, precum și bucăți de piatră ponce create de erupție plutind pe o zonă largă de 60 de kilometri (37 mile) a oceanului. În cele din urmă, garda de coastă a reușit să distingă forma noii insule: o semilună.

În acest moment, noua insulă este doar un „bebeluș“, cu un diametru de doar 1 kilometru. Dar Agenția Meteorologică din Japonia consideră că erupția este încă în curs și a emis avertismente de fum și cenușă pentru zonă în timp ce monitorizează activitatea vulcanică. Potrivit Forbes, anticipația este că întreaga caldeiră din Fukutoku-Okanoba ar putea în cele din urmă să se ridice deasupra suprafeței oceanului.

În 2013, o insulă vulcanică numită Niijima a crescut atât de mult încât a fuzionat cu o masă terestră vecină și a cauzat apariția „Insulei Snoopy”. Deși nu mai arată ca un beagle de desene animate, acea insulă, cunoscută acum sub numele de Nishino Shima, este încă acolo și începând cu anul trecut, crește, potrivit IFLScience.

A new island in Japan looks just like Snoopy. You have to see this! http://t.co/z2CQf6CYOF via @SchulzMuseum pic.twitter.com/sGtpb0BzI8