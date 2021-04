Tensiuni Rusia-Ucraina. Dungaciu: O greşeală strategică. Federaţia Rusă poate câştiga. Asta trebuie să îngrijoreze România

"Situația este îngrijorătoare. Au apărut tensiuni în regiunea Mării Negre, cu accent special pe zona de graniță de Est a Ucrainei. Noi urmărim cu foarte mare atenție aceste lucruri, deci să nu-și imagineze cineva că noi stăm și așteptăm informații de la alții. Nu, noi dăm informații altora, fiindcă avem servicii foarte performante pe această zonă”, a declarat Klaus Iohannis.

"Cunoaștem foarte bine situația din teren și tensiunile care se creează acolo ne preocupă foarte mult. Suntem extrem de îngrijorați. Însă situația este una care trebuie extrem de atent evaluată nu doar militar și securitar, ci și diplomatic și acest lucru îl facem. Voi convoca pe săptămâna viitoare o ședință a CSAT dedicată special acestei zone de tensiune din Marea Neagră și acumulării de trupe pe granița de est a Ucrainei. Vreau să îi asigur pe români că noi suntem pe fază”, a mai spus Iohannis.

Rusia a anunţat că îşi retrage trupele desfăşurate la frontiera cu Ucraina în bazele permanente ale acestora, începând de mâine. Retragerea se va încheia la 1 mai. Nu este clar însă dacă ordinul se referă la toate forțele sau doar la cele transferate din regiuni mai îndepărtate ale Rusiei. Concentrarea a peste 100.000 de militari ruși la frontiera cu Ucraina a ajuns la o tensiune fără precedent între Rusia și Occident și a generat temeri cu privire la izbucnirea unui război de amploare.

"Războiul nu mai este iminent"

"Era un semnal previzibil pentru că de ceva vreme am intrat în faza de dezescaladare a conflictului din jurul Ucrainei. Prin urmare, ceea ce am auzit, astăzi, este o consecinţă a fazei în care am intrat. Cred că războiul, din această perspectivă, nu mai este iminent - nu a fost de ceva vreme -, din momentul în care a vorbit domnul preşedinte SUA, Biden, cu preşedintele Federaţiei Ruse, din momentul în care America şi-a retras potenţialele nave care ar fi urmat să intre în Marea Neagră.

Am asistat, în ultima vreme, la exerciţiul de găsire a naraţiunii de dezangajare a tuturor părţilor. Am depăşit, din punctul meu de vedere, faza militară. Vom intra în faza diplomatică, la fel de îngrijorătoare pentru România, cum a spus preşedintele Klaus Iohannis, precum este şi faza militară, chiar dacă în alt fel.

Faza militară trece, dar situaţia care se va petrece la frontiera României va fi revenirea la situaţia de dinainte. Adică o situație în care diplomaţia va fi permanentă, o diplomaţie în care, din păcate, prin formatele de negocieri existente la frontierele României, Federaţia Rusă are avantaje majore pe care le joacă", a declarat Dan Dungaciu, în emisiunea Decisiv, de la Antena 3.

"Asta trebuie să îngrijoreze România"

"Faptul că am depăşit faza militară şi că putem fi relaxaţi este o greşeală strategică. Federaţia Rusă poate câştiga prin diplomaţie, la masă verde, ceea ce nu a câştigat pe terenul de luptă efectivă. Federaţia Rusă poate câştiga supremaţia diplomatică în jurul Mării Negre. Asta înseamnă supremaţie şi prezenţă consistentă în 1400 de kilometri - frontiera României cu fostul URSS, respectiv Ucraina şi Republica Moldova. Asta trebuie să îngrijoreze România.

România nu trebuie să admită cedări politice în Moldova sau Ucraina, în perspectiva federalizării acestor două state sau cedării unui stat, în special, care înseamnă dependenţă faţă de Federaţia Rusă pentru că asta înseamnă că ai o prezență consistenţă a Federaţiei Ruse pe frontiera estică a României. Aşa citesc eu îngrijorarea preşedintelui Iohannis", a punctat Dan Dungaciu.