Tensiuni China-Taiwan: Beijingul declară că nu poate „invada” un teritoriu care e deja chinez

Beijingul consideră Taiwanul, guvernat democratic, drept parte a teritoriului său și a intensificat presiunile militare și politice în ultimii cinci ani. Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, este privit de China cu o ostilitate deosebită și etichetat drept „separatist”.

Lai a susținut deja două discursuri, duminică și marți, cu tema „unirea țării”, declarând că Taiwanul este „desigur o țară” și că Beijingul nu are niciun drept legal sau istoric să-l revendice.

Într-o conferință de presă susținută miercuri la Beijing, purtătoarea de cuvânt a Biroului pentru Afaceri cu Taiwan, Zhu Fenglian, a declarat că orice „provocare în favoarea independenței” venită din partea lui Lai și a administrației sale va fi întâmpinată cu „măsuri ferme”.

„Chiar dacă cele două maluri ale strâmtorii Taiwan nu au fost încă reunificate complet, faptul istoric și legal că locuitorii de pe ambele părți aparțin unei singure Chine și că sunt toți chinezi nu s-a schimbat niciodată”, a afirmat Zhu.

Tensiunile dintre China și Taiwan, amplificate inclusiv de mai multe runde de exerciții militare chineze, au crescut îngrijorarea că Beijingul ar putea, într-o zi, să-și pună în aplicare amenințările de a prelua Taiwanul prin forță, ceea ce ar putea declanșa un conflict regional.

Ultimele exerciții militare chineze au avut loc în aprilie, iar forțele aeriene și navale ale Chinei operează zilnic în jurul Taiwanului, uneori folosind zeci de avioane de luptă, potrivit Ministerului Apărării de pe insulă.

Întrebată despre comentariile SUA potrivit cărora exercițiile Chinei sunt pregătiri pentru un atac, Zhu a corectat reporterul:

„Taiwanul este parte din China; nu putem vorbi despre vreo invazie”, a spus ea.

Lai are o viziune complet diferită asupra statutului și viitorului Taiwanului.

Într-un discurs susținut marți seară, el a afirmat că viitorul Taiwanului poate fi decis doar de către poporul său, în mod democratic, nu de către vreun partid sau președinte. De asemenea, el a subliniat că „independența Taiwanului” înseamnă că insula nu face parte din Republica Populară Chineză.

Republica China, învinsă în războiul civil de comuniștii lui Mao Zedong, a fost fondată după revoluția din 1911, care a dus la prăbușirea ultimei dinastii imperiale, și s-a refugiat în Taiwan în 1949. Acesta rămâne numele oficial al insulei.

„Câți ani are Republica China? Are 113 ani și va împlini 114 anul acesta. Republica Populară Chineză? Are doar vreo 70 de ani, nu? E simplu și clar”, a spus Lai.

Anul acesta se marchează 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, o altă temă sensibilă, iar China a invitat veterani care au luptat pentru Republica China să participe la o paradă militară ce va avea loc la începutul lunii septembrie la Beijing.

Taiwanul nu dorește ca aceștia să participe, iar miercuri, ministrul taiwanez al apărării, Wellington Koo, a acuzat Beijingul că încearcă să distorsioneze istoria.

„Războiul de rezistență a fost condus și câștigat de Republica China, nu de Republica Populară Chineză – acest lucru este de netăgăduit”, a declarat el în fața presei, în Parlament.

