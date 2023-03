Telescopul spațial James Webb a surprins o stea rară care se pregătește să explodeze și să moară într-o supernovă - Foto în articol

O fotografie uimitoare de la telescopul spațial James Webb surprinde o priveliște rară: o stea masivă aflată în pragul morții, care se pregătește să explodeze într-o supernova, scrie Insider.



NASA a distribuit imaginea marți. Dezvăluie că steaua și-a ejectat materialul exterior, construind încet un halou înnodat și stratificat de gaz și praf în jurul ei. Pe măsură ce gazul ejectat se îndepărtează de stea, se răcește și formează un nor, sau o "nebuloasă", care strălucește în camera cu infraroșu a telescopului James Webb. Asta face norii roz din imagine. Acele ejecții sunt steaua care se învârte pentru o explozie finală: o supernova.

Această etapă a vieții unei stele se numește Wolf-Rayet. Unele stele trec printr-o fază foarte scurtă de Wolf-Rayet înainte de moartea lor, făcând acest tip de stea o vedere rară.



O stea Wolf-Rayet este "printre cele mai luminoase, mai masive și mai scurte stele cunoscute", potrivit NASA.

Această stea, numită WR 124, se află la 15.000 de ani lumină depărtare în constelația Săgetător. Are de 30 de ori masa soarelui și a aruncat material cam de zece ori mai mult decât cel al soarelui pentru a crea nebuloasa care strălucește în imagine.



Praful cosmic este de mare interes pentru astronomi. Sunt lucrurile care formează totul în univers: stele noi, planete noi și tot ce este pe ele.

Materialul nou, praful, provine de la stele vechi, pe moarte, care explodează și expulzează totul în spațiu, într-o ispravă cosmică de reciclare. Potrivit NASA, există mai mult praf în univers decât pot explica teoriile astronomilor. Webb ar putea ajuta la rezolvarea misterului găsind mai multe indicii despre originile prafului, inclusiv supernove și stele Wolf-Rayet ca aceasta. Capacitățile puternice în infraroșu ale telescopului îl fac un instrument de studiu a prafului mult mai bun decât orice observator anterior.

"Înainte de Webb, astronomii interesați de praful cosmic pur și simplu nu aveau suficiente informații detaliate pentru a explora întrebările legate de producția acestuia în medii precum WR 124. Nu puteau afla nici dacă particulele de praf erau suficient de mari și de bogate pentru a supraviețui supernovei și a deveni o contribuție semnificativă la totalitatea prafului cosmic existent. Acum aceste întrebări pot fi investigate cu date reale”", a scris NASA în descrierea fotografiei.

