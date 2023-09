Curtea de Conturi va desfăşura în luna septembrie un control la nivelul Companiei Naţionale Poşta Română, conform programărilor afişate pe site-ul Curţii. Conform unor surse DC NEWS, Curtea de Conturi ar trebui să se aplece asupra modului în care în 2022 au fost achiziţionate şi plătite servicii de telefonie mobilă şi/sau fixă şi de servicii VPN/Internet, prin "asumarea răspunderii" de către Valentin Ştefan, actualul director general al CNPR.

"În perioada (2020-2021 iunie) în care ocupa funcţia de Director Adjunct, Valentin Ştefan a constatat faptul că serviciile de telefonie fixă/mobilă şi cele de internet sunt achiziţionate de Poştă în baza a două contracte diferite şi, pe deasupra, ele au o valoare mare, ţinând cont de întinderea teritorială a Poştei, dar şi de nevoia acesteia permanentă de asemenea servicii. CNPR avea încheiate următoarele contracte:

1. Pentru serviciile de telefonie fixă - Acordul cadru-contract subsecvent 140j/236/17.02.2020 încheiat cu TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS - cu o durată de 1 an.

2. Pentru serviciile de VPN – acord cadru – contract subsecvent TELECOM ROMANIA COMMUNICATIONS nr.140J/1306/21.07.2020, respectiv – durata contractului 1 an.

Astfel că acestuia i-a venit prima idee “genială de viitor manager”, şi anume de ce nu s-ar putea renunţa la telefonia fixă??!! Fiindcă în vizunea lui telefonia fixă este depăşită. Şi de ce nu s-ar putea contracta telefonie fixă prin intermediul serviciilor de internet, adică VoiP", transmit sursele citate.

Valentin Ştefan, acuzat că a plătit pentru servicii fără a exista contracte încheiate

Problema cu aceste contracte, însă, era că ele expirau la date diferite. Primul pe 17 februarie 2021, iar al doilea pe 21 iulie 2021, motiv pentru care apăreau dificultăţi în legătură cu realizarea unei singure proceduri de achiziţie pentru aceste servicii.

"Însă, unde este o problemă există şi o soluţie. Astfel, încă din perioada când era Dir Adj., Valentin Ştefan a început să le pună beţe în roate celor de la IT astfel încât să se prelungească timpii pentru achiziţie şi să se ajungă în situaţia în care ambele contracte vor fi încetate, Asta in condiţiile in care Consiliul de Administraţie aprobase demararea achiziţiei de servicii de telefonie fixă încă din luna martie 2021 prin HCA nr. 29/30.03.2021 (referat nr.101.2/785/17.03.2021), iar cea de servicii de internet/VPN din luna septembrie 2021, prin HCA 75/02.09.2021 (referat 101.2/2267/09.08.2021)

Soluţia ‘simplă” identificată de acesta a fost şi complet nelegală, respectiv după încetarea contractelor a continuat să plătească aceste servicii, în baza unor referate aberante întocmite de Direcţia Economica şi aprobate de dumnealui. Aşadar, a plătit servicii fără a avea contracte încheiate în acest sens şi fără a organiza imediat procedurile de achiziţie necesare, aceasta echivalând practic cu o ACHIZIŢIE DIRECTĂ", mai arată srusele DC NEWS.

Plăţile, făcute cu "Asumarea răspunderii conducerii"

De asemenea, mai spun sursele citate, "dovada efectuării de plăţi fără contract rezultă cu evidenţa din Nota de informare intocmită de către Direcţia Economică nr.122/1999/25.04.2023 prin care se informează Consiliul de Administrație că “în cursul anului 2022 au fost angajate operaţiuni cu ASUMAREA răspunderii conducerii, conform celor prezentate în continuare. Plăţile respective NU au fost supuse vizei de Control Financiar Preventiv Propriu. Situaţia a fost generată de întârzierea încheierii unor contracte pentru servicii vitale, cum ar fi telefonie fixă, VPN, etc.

Reamintim ca scopul controlului financiar preventiv este identificarea proiectelor de operaţiuni care NU respectă condiţiile de legalitate şi regularitate (art.1.1 din normele 923/2014). Ipoteza reglementată în cadrul art.6.3-6.4 din norme impune ca entitatea publică să întocmească formal nişte documente din care să reiasă ca asumarea răspunderii cu privire la efectuarea plăţii la nivel personal de către conducătorul unităţii, să fie excepţională şi să nu se datoreze vreunei acţiuni sau inacţiuni a conducătorului unităţii. Aspecte despre care nu se poate vorbi în situaţia noastră, întrucât chiar DG Valentin Ştefan a ignorat cu desăvârşire hotărârile CA de demarare a procedurii de achiziţie.



În acest fel, în anul 2022, au fost achitate servicii de telefonie fixă şi de internet/VPN în valoare totală de cca 1.200.000 lei, fără să existe un contract în acest sens. Cum crede că scapă VS de aceasta problemă??? Simplu, informând Consiliul de Administrație!!!! Aşa l-a sfătuit direcţia economică!!!

Membrii Consiliului de Administraţie într-adevăr au o problemă gravă, pentru că ar fi trebuit să se sesizeze şi să solicite prezentarea unei informări cu privire la motivele concrete, justificate care au condus la imposibilitatea reală a demarării procedurilor legale de achiziţie şi încheierii contractelor.

În contextul în care începând cu luna septembrie a.c., Curtea de Conturi a programat un control la nivelul CNPR, sperăm, pe această cale, ca informaţiile din prezenta să fie de folos".

