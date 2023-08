Tată lui Vlad Pascu l-ar fi cunoscut pe șeful Poliției Rutiere Constanța. Cosmin Andreica (Europol): Este ciudat. Nimeni nu spune absolut nimic

"Noi nu am făcut acuzaţii, am prezentat informaţii pe care le-am primit de la colegii noştri - cei care sunt detaşaţi şi cei care îşi desfăşoară activitatea în cadrul IPJ Constanța - şi am făcut o analogie referitoare la elementele din cronologia acestei drame, pentru că nimeni nu a vorbit nici în cadrul conferinţei de presă organizată de şeful IPJ Constanța şi nici ulterior despre primul moment care s-ar putea să fie momentul crucial în tot acest film, pentru că a fost momentul în care a fost oprit vineri seară pentru prima dată acest tânăr, în Municipiul Constanța.

Ulterior, după acel apel la 112, la aproximativ două ore a fost identificat de acea patrulă de ordine publică pe raza staţiunii Vama Veche. Legat de primul moment, nu avem niciun fel de informaţii şi este chiar ciudat că, după cinci zile, cu toate că fiecare episod al acelei nopţi a fost tratat în detaliu, vedem că nimeni nu vorbeşte absolut nimic. Cel puţin din perspectiva acuzaţiilor aduse de ofiţerii Corpului de Control la adresa agentului de ordine publică, trebuiau să subziste şi în sarcina celor care l-au oprit vineri seara, nu sâmbătă dimineaţa. Însă nimeni nu spune absolut nimic.

Noi am primit câteva informaţii referitoare la faptul că acea acţiune a avut drept scop informarea conducătorilor auto despre noul cadru legislativ, despre faptul că în momentul în care comiţi o infracţiune de ucidere din culpă la volanul maşinii şi eşti sub influenţa alcoolului sau a drogurilor vei primi pedeapsa cu executare", a spus Cosmin Andreica, la Digi 24.

"Înțeleg că a fost la fața locului și șeful serviciului rutier și că discuțiile au fost mai ample"

"Am dubii din ce în ce mai mari cu privire la ce s-a întâmplat vineri seara. Dacă atunci constatau lipsa RCA, mașina nu se mai deplasa. Din unele date pe care le-am primit, la acea acțiune, el a fost oprit și i s-a comunicat cu privire la modificările legislative pentru șoferii drogați, o acțiune de informare. Înțeleg că a fost la fața locului și șeful serviciului rutier. Înțeleg că discuțiile au fost mai ample și că șeful serviciului rutier l-ar fi cunoscut pe tatăl acestui tânăr", spunea președintele Europol, astăzi, într-un interviu pentru digi24.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News