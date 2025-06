TAROM, vânzare către Air British, unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de carburanţi pentru aviaţie

Compania naţională de transport aerian TAROM a anunţat, marţi, că a atins o nouă ţintă din Planul de restructurare, după ce a finalizat, recent, contractul de vânzare a pachetului de 50% din acţiunile companiei Romanian Fueling Services S.R.L. către Air Brithish Petroleum, informează un comunicat al operatorului aerian, conform Agerpres.



Odată cu decizia de acordare a ajutorului de stat, autorităţile române şi-au asumat obligaţia de a vinde participaţiile TAROM din cadrul companiilor în care acesta deţine control majoritar (peste 50%) sau control negativ (50%) şi care nu fac parte din obiectul principal de activitate al TAROM (operaţiuni de transport aerian de pasageri şi marfă), astfel încât compania naţională de transport aerian să îşi reducă prezenţa în piaţă pentru a nu afecta sau restrânge competiţia internă. Aceste demersuri ar fi trebuit finalizate începând cu finalul anului 2024, dar nu mai târziu de finalizarea perioadei de restructurare, respectiv 2026.



Printre companiile vizate de acest angajament se numără Romanian Fueling Services S.R.L., companie la care TAROM deţinea 50% din capitalul social iar Air Brithish Petroleum celelalte părţi sociale, în aceeaşi proporţie (50%). În urma manifestării intenţiei de vânzare de către TAROM, Air Brithish Petroleum, companie de referinţă pe piaţă, co-proprietar şi deţinător al dreptului de preempţiune, şi-a arătat interesul pentru preluarea pachetului de 50% din părţile sociale alte RFS.



La data de 26 martie 2025 a fost semnat contractul de vânzare cumpărare iar tranzacţia s-a finalizat recent în urma avizării finale de către autorităţile competente, a informat TAROM.



"De-al lungul anilor, faptul că am avut drept partener Air BP, unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de carburanţi pentru aviaţie, a constituit un factor de echilibru şi stabilitate. Suntem încântaţi că am reuşit finalizarea unei tranzacţii importante, alături de ei", a declarat directorul general al TAROM, Costin Iordache.



Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010. Transportatorul Naţional al României deţine o flotă de 14 aeronave şi are în portofoliul său un număr de peste 50 de destinaţii operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share. Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA).

