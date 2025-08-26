Tara europeană care va transforma 10% din suprafață în păduri: 626 milioane de euro pentru împădurirea terenurilor agricole

Danemarca va investi 626 milioane de euro în împădurirea terenurilor agricole.

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă daneză de 626 milioane euro pentru sprijinirea împăduririi.



Măsura va contribui la atingerea obiectivelor Politicii Agricole Comune a UE prin consolidarea protecției mediului și prin contribuția la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice.

Măsura daneză

Danemarca a notificat Comisiei planurile sale de a sprijini proprietarii de terenuri pentru a transforma terenurile agricole în păduri.

Schema va acoperi:

costurile de plantare a pădurilor pe terenuri agricole;

costurile de întreținere a pădurilor;

pierderea veniturilor din agricultură.

O compensație suplimentară este prevăzută în cazul în care pădurea devine „pădure neatinsă”, pentru restricțiile suplimentare impuse asupra terenului.

„Schema face parte din acordul politic danez pentru proiectul „Danemarca verde”, care prevede ca până în 2045 aproximativ 10% din suprafața țării să fie transformată în păduri și zone naturale protejate. Schema va fi valabilă până la 31 decembrie 2030.

Ajutorul se va acorda sub formă de granturi directe proprietarilor de terenuri agricole potrivite pentru împădurire și va acoperi până la 100% din costurile eligibile.

Comisia a analizat schema în baza regulilor UE privind ajutoarele de stat și a constatat că măsura sprijină activitatea economică a proprietarilor de terenuri agricole pentru împădurire, fiind necesară și adecvată pentru atingerea obiectivelor de împădurire și dezvoltare silvică în contextul schimbărilor climatice.

Totodată, ajutorul este proporțional și are un impact redus asupra concurenței, în timp ce beneficiile schemei depășesc eventualele efecte asupra comerțului și concurenței în UE.

Pe această bază, Comisia a aprobat schema daneză.

Cadru și orientări pentru ajutoarele de stat

Orientările agricole din 2022 oferă îndrumări privind evaluarea compatibilității măsurilor de ajutor de stat din sector în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (c) TFUE.

Acestea creează un cadru flexibil pentru a ajuta statele membre să ofere sprijinul necesar și să contribuie la atingerea obiectivelor Politicii Agricole Comune, la cel mai mic cost posibil pentru contribuabili și fără denaturări nejustificate ale concurenței pe Piața Unică.

Citește și: A început să fie retrocedată o pădure de lângă București. În locul copacilor ar urma să răsară blocuri de 14 etaje

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News