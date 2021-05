Tănăsescu: Femeia n-a fost chemată să fie preotul lui Dumnezeu, ci mama Lui și a fiilor Lui

„Femeia n-a fost chemată să fie preotul lui Dumnezeu, ci mama Lui și a fiilor Lui”, a scris Eugen Tănăsescu pe contul său de Facebook.

Arhiepiscopul Tomisului a fost întrebat la o emisiune la Radio Dobrogea, postul de radio al Arhiepiscopiei Tomisului, dacă nu este discriminare faptul că femeia nu are roluri importante în Biserică, aşa cum are bărbatul. ÎPS Teodosie a spus că nu este discriminare, ci este vorba despre statutul bărbatului şi al femeii. „Nu este discriminare, este vorba de statutul bărbatului şi al femeii. Sigur că nicio femeie nu poate fi preot şi atunci e discriminare? De ce? Pentru că aceasta este condiţia ei. Ea nu poate fi perpetuu într-o rugăciune, pentru că are condiţia slăbiciunilor sale“.