Sute de atacuri cibernetice pe zi ale Rusiei: ”Incidentele se vor întâmpla, e doar o chestiune de timp”. Directorul DNSC despre riscul paralizării țării, de la spitale, la aeroporturi sau blackout

Dan Cîmpean, directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), a explicat, în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac, de la B1TV, că, pentru Rusia, este important să ne atace cibernetic, pentru că dorește să-și demonstreze capabilitățile și intențiile în spațiul virtual. Mesajul vine în contextul în care nivelul atacurilor cibernetice asupra structurilor critice din România este ridicat.

”Să nu avem vreo iluzie că nu se întâmplă asta permanent (atacuri cibernetice n.r.). Au loc tentative zilnice de ordinul sutelor, chiar miilor de scanare, de verificare a infrastructurilor noastre. În principal, sunt vizate sectorul energetic, sectorul de sănătate, evident, instituțiile guvernamentale. Sectorul energetic, în particular, are o caracteristică foarte specială: aduce o combinație de infrastructuri de tip IT și infrastructuri operaționale, care sunt deosebit de specializate, foarte sofisticate și care, să spunem foarte sincer, au fost create și sunt operate de ingineri. Este o suprafață de atac foarte complexă, foarte dificil de apărat, fără o investiție sistematică și susținută din partea firmelor care o operează, în primul rând” a atenționat Dan Cîmpean.

Directorul DNSC a venit cu exemple: ”Avem o astfel de suprafață gigantică la nivelul României. Ca să complic lucrurile să vă dau câteva exemple, pe lângă operatorii economici din sectoarele critice, avem peste 12 milioane de utilizatori standard, activi, pe Internet, zilnic, avem peste jumătate de milion de IMM-uri, cu maturitate foarte scăzută, dar foarte relevanți economic și social”.

La ce ne putem aștepta?

”Ipoteza noastră de lucru este că incidentele se vor întâmpla, mai mici sau mari, e doar o chestiune de când se vor întâmpla. Am văzut deja o serie de incidente majore, de nivel național, care, din fericire, nu au avut implicații catastrofale - dar nu au avut, de ce? pentru că o serie de specialiști și-au făcut treaba și au reușit să remedieze destul de repede sistemele, soluțiile IT” a afirmat Cîmpean, subliniind că un efort pe care DNSC îl face permanent este să pregătească populația pentru situații mai grave, încurajând simulările și exercițiile.

”Atacurile cresc susținut” afirmă directorul DNSC. El precizează că există o listă cu vulnerabilități nesfârșită. ”În cazul României, vă spun cu subiect și predicat, Rusia este implicată în toate incidentele majore” a punctat el, adăugând că au început să apară probleme precum ”filmulețe video pe platforme populare, care îndeamnă utilizatorul standard să execute anumite activități, precum să-și instaleze singur viruși sau să acceseze site-uri malițioase”.

”În 18 mai a existat un mesaj pe canalul Telegram, direct de la Pavel Durov, CEO-ul platformei. Evident, acela nu a fost un atac cibernetic, dar dacă, în locul unui mesaj text, transmitea un virus, ne putem imagina că 500.000 de utilizatori români ai acelei platforme puteau avea un risc” a precizat directorul DNSC.

”Ce observăm - și este o tendință clară, în majoritatea cazurilor, Rusia fiind în spatele lor - atacurile cibernetice merg în paralel cu dezinformarea” a precizat Dan Cîmpean.

