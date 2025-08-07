Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu. Ce s-a întâmplat cu crucea fostului președinte / foto în articol

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Elena Lasconi sfidează conducerea USR. Decizie în ziua înmormântării lui Ion Iliescu / foto în articol

Ion Iliescu, primul președinte al României postdecembriste, a fost înmormântat cu onoruri militare, joi, 7 august 2025, la Cimitirul Militar Ghencea III din București.

Într-un articol recent atrăgeam atenția asupra unui detaliu simbolic de pe crucea care s-a aflat la căpătâiul lui Ion Iliescu, la priveghiul de la Palatul Cotroceni. Pe aceasta a lipsit inscripția tradițională „INRI”, prezentă pe majoritatea crucilor creștine. Acronimul provine din expresia latină: "Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum", care se traduce: „Isus Nazarineanul, Regele Iudeilor”.

Jurnaliștii România TV au reușit să intre în cimitirul unde a fost înmormântat fostul președinte și au publica primele imagini cu mormântul în care a fost îngropat Ion Iliescu. Doar că, surpriză!

De crucea de piatră nu a fost legată aceeași cruce care i-a stat la căpătâi lui Ion Iliescu, ci o alta, care are inscripționat acronimul INRI. De asemenea, noua cruce de la mormântul fostului președinte are scris complet datele nașterii și morții, 03.03.1930, respectiv 05.08.2025. Noua cruce a fost legată cu două panglici tricolore.

Ion Iliescu a murit marţi, la ora 15:55, la Spitalul Agrippa Ionescu din Capitală, unde era internat de 57 de zile. Avea 95 de ani.



Timp de două zile, în memoria celui care a condus România între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 şi 2000 - 2004 au fost organizate funeralii de stat, iar joi a fost zi de doliu naţional, drapelul României fiind coborât în bernă.



Miercuri dimineaţa, sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului preşedinte, acoperit cu Drapelul Naţional, a fost depus pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.



La catafalc au fost aşezate şi crucea fostului preşedinte, dar şi o fotografie a acestuia. O singură coroană, cu flori albe, s-a aflat lângă sicriu - cea de la soţia acestuia, Nina Iliescu. "Odihneşte-te în pace! Cu adâncă durere, Nina - este mesajul scris pe panglica de pe coroană. Nina Iliescu nu a fost prezentă la ceremoniile organizate la Palatul Cotroceni.



Pe parcursul zilei de miercuri, oficiali ai statului, reprezentanţi ai corpului diplomatic, dar şi simpli cetăţeni au venit să îi aducă un ultim omagiu lui Ion Iliescu.

