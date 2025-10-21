Summitul Trump - Putin de la Budapesta, incert. Lavrov neagă, deși întâlnirea cu Rubio a fost amânată

Speranțele președintelui SUA, Donald Trump, pentru o întâlnire rapidă cu președintele rus Vladimir Putin ar putea fi amânate, după ce surse familiare cu situația au declarat pentru CNN că întâlnirea despre care se spunea că urmează să aibă loc săptămâna aceasta între principalii consilieri pe probleme externe ai celor doi lideri, a fost pusă „pe pauză”, cel puțin deocamdată.

Trump a declarat joi, după o convorbire telefonică cu Putin, că cei doi „au convenit că va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri de rang înalt, săptămâna viitoare”.

„Întâlnirile preliminare ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu alte persoane care vor fi desemnate”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Întâlnirea dintre Rubio și Lavrov, amânată

Totuși, întâlnirea planificată între Rubio și omologul său rus, Serghei Lavrov, a fost amânată pentru moment, a declarat un oficial de la Casa Albă pentru CNN. Nu este clar deocamdată de ce întâlnirea nu mai are loc săptămâna aceasta, deși una dintre surse a spus că Rubio și Lavrov au avut așteptări diferite în legătură cu posibila încheiere a invaziei Rusiei în Ucraina. Nu este clar nici ce impact va avea această amânare asupra summitului Trump-Putin planificat să aibă loc la Budapesta, în Ungaria.

Rubio și Lavrov au avut luni o convorbire telefonică în care au discutat „pașii următori” pentru a continua dialogul început de cei doi președinți săptămâna trecută privind o posibilă încheiere a conflictului din Ucraina, potrivit unui scurt comunicat al Departamentului de Stat al SUA.

Rubio „a subliniat importanța viitoarelor întâlniri ca o oportunitate pentru Moscova și Washington de a colabora în vederea unei soluții durabile a războiului dintre Rusia și Ucraina, în conformitate cu viziunea președintelui Trump”, se arată în comunicat.

Oficialii americani, nemulțumiți de poziția Rusiei

Kremlinul, la rândul său, a descris convorbirea drept o „discuție constructivă”, care a vizat „posibili pași concreți pentru implementarea înțelegerilor” la care au ajuns Trump și Putin în convorbirea lor.

Totuși, o sursă familiară cu situația a declarat pentru CNN că, după apelul Rubio-Lavrov, oficialii americani au considerat că poziția Rusiei nu a evoluat suficient față de abordarea sa maximalistă. Pentru moment, a spus sursa, Rubio nu este probabil să recomande ca întâlnirea Trump-Putin să aibă loc săptămâna viitoare, deși el și Lavrov ar putea vorbi din nou în cursul săptămânii.

Lavrov: Am discutat despre cum putem pregăti următoarea întâlnire, pe care președintele american a propus să o organizeze la Budapesta

Între timp, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat în cadrul unei conferințe de presă la Moscova că a convenit cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, să continue contactele telefonice, scrie Interfax.

„Am convenit să continuăm aceste contacte telefonice, pentru a înțelege mai bine unde ne aflăm și cum putem avansa în direcția corectă”, a declarat el.

Potrivit lui Lavrov, cei doi „au discutat pe 20 octombrie despre situația actuală”.

„Și despre cum putem pregăti, în conformitate cu acordul de principiu dintre președinții Rusiei și Statelor Unite, următoarea întâlnire, pe care președintele american a propus să o organizeze la Budapesta”, a mai spus ministrul rus.

El a adăugat că „nu locul este cel mai important, deși și acesta are relevanță în contextul actual, având în vedere reacția celor care nu ar dori să vadă Uniunea Europeană ca o uniune de state suverane, ci preferă ca toate deciziile să fie luate în cadrul birocrației de la Bruxelles”.

„Principalul lucru nu este locul sau data, ci modul în care vom avansa în esența problemelor asupra cărora s-a convenit și pentru care s-a ajuns la o înțelegere largă la Anchorage”, a continuat Lavrov.

Lavrov spune că întâlnirea Putin-Trump nu va fi amânată

Comentând informațiile din presa americană potrivit cărora întâlnirea dintre liderii Rusiei și SUA ar putea fi amânată, Lavrov a declarat că „lipsa de onestitate a multor instituții media din Occident este bine cunoscută”.

„Vreau să confirm oficial: Rusia nu și-a schimbat poziția față de înțelegerile la care s-a ajuns în timpul negocierilor îndelungate dintre Putin și Trump în Alaska. Aceste înțelegeri se bazează pe consensul obținut atunci, pe care președintele Trump l-a formulat foarte clar, spunând că este nevoie de o pace durabilă și pe termen lung, nu de o încetare imediată a focului care nu ar duce la nimic. Noi rămânem pe deplin fideli acestei formule. Și am confirmat acest lucru ieri, în discuția cu Marco Rubio”, a declarat Lavrov.





