SUA îndeamnă Cuba să restabilească accesul la internet, întrerupt în urma ieșirilor în stradă

Statele Unite au îndemnat marţi Cuba să restabilească accesul la internetul mobil, întrerupt după manifestaţii istorice împotriva guvernului, şi au reluat apelul lor pentru eliberarea protestatarilor reţinuţi, notează Agerpres, citând AFP.



"Lansăm un apel conducătorilor Cubei să dea dovadă de reţinere şi să respecte vocea poporului deschizând toate mijloacele de comunicare, online şi offline", a declarat presei purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price.

"A închide accesul la tehnologie, a închide canalele de informaţii, asta nu răspunde deloc nevoilor şi aspiraţiilor legitime ale poporului cubanez", a adăugat el.



"Felicităm poporul cubanez pentru că a dat dovadă de mare curaj", a mai spus Ned Price, adăugând că Havana a încercat "să îl facă să tacă".

"Facem un apel la calm şi condamnăm orice violenţă împotriva celor care manifestează paşnic. De asemenea, cerem guvernului cubanez să îi elibereze pe cei sunt închişi pentru că au manifestat paşnic", a continuat el.



Aproximativ o sută de persoane, printre care disidenţi cunoscuţi, se aflau marţi în continuare în arest.



La sfârşitul săptămânii trecute, cubanezii au ieşit pe străzile mai multor oraşe ale insulei, într-o mobilizare de o amploare fără precedent după revoluţia din 1959.



Internetul mobil, care a fost un mare aliat al acestor manifestaţii, a fost întrerupt rapid. Observatorul specializat Netblocks a raportat întreruperi în Cuba pe reţelele sociale importante şi pe platformele de comunicare, cum ar fi Whatsapp şi Facebook.



Luni, preşedintele american, Joe Biden, a îndemnat "regimul cubanez să îşi asculte poporul" şi "apelul vibrant al acestuia pentru libertate".

Despite attempts to censor protestors and journalists, including the use of internet shutdowns, Cuba's people are showing the strength of their will and the power of their voices to demand respect for their human dignity, human rights, and freedom in Cuba. https://t.co/WSAp4F0wW8