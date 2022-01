SUA au emis prima monedă cu imaginea unei femei de culoare. Legătura cu președintele Bill Clinton / video

Poetul și activistul Maya Angelou, care a murit în 2014, a devenit prima femeie de culoare care apare pe o monedă de 25 de cenți din Statele Unite. Moneda o arată pe Angelou cu brațele întinse și a intrat în circulație luni.

Moneda este prima dintr-o serie de monede comemorative care vor fi lansate printr-un program menit să onoreze femeile proeminente din istoria SUA. Ordinul a fost semnat anul trecut.

Monetăria Statelor Unite „a început să pună în circulație primele monede” cu Maya Angelou, potrivit unui comunicat de presă al agenției.

„Este onoarea mea să prezint primele monede ale națiunii noastre dedicate sărbătoririi femeilor americane și contribuțiilor lor la istoria americană”, a spus directorul adjunct al Monetăriei, Ventris Gibson.

„Fiecare trimestru din 2022 este conceput pentru a reflecta amploarea și profunzimea realizărilor care sunt celebrate în cadrul acestui program istoric de monede.”, a mai spus aceasta.

The first coin of the American Women Quarters™ Program is here—the Maya Angelou Quarter! Learn about honoree Maya Angelou and #HerQuarter in our press release at https://t.co/yYzGJpXQDD. Look for it in your change. @USTreasury @smithsonian @womenshistory @DrMayaAngelou @WCPInst pic.twitter.com/GVUpcnbszq — United States Mint (@usmint) January 10, 2022

Cine a fost Maya Angelou

Maya Angelou s-a născut în Missouri, în 1928, și a devenit eseist și poet lucrând cu Martin Luther King Jr și Malcolm X în timpul Mișcării pentru Drepturile Civile. În 1969, ea și-a publicat autobiografia, „I Know Why the Caged Bird Sings“, iar mai târziu și-a citit poezia „On the Pulse of Morning“ (Pe pulsul dimineții) la inaugurarea lui Bill Clinton în 1993.

În 2010, ea a fost distinsă cu Medalia Prezidenţială a Libertăţii de către fostul preşedinte Barack Obama.

Reprezentarea lui Angelou pe monedă vine pe fondul unei eforturi de zeci de ani de a prezenta americani mai diverși în moneda americană, care a fost dominată în mare parte de bărbați albi, inclusiv mai mulți proprietari de sclavi.

În cadrul programului actual, monetăria americană va emite 20 de monede în următorii patru ani, onorând femeile și realizările lor în modelarea istoriei națiunii.

Alte figuri care vor apărea pe monedă în acest an vor fi fizicianul și prima femeie astronaută Sally Ride și Wilma Mankiller, prima femeie șef principal al Națiunii Cherokee. De asemenea, vor fi onorate în acest an Nina Otero-Warren, lider în mișcarea pentru vot din New Mexico și prima femeie superintendentă a școlilor publice din Santa Fe, și Anna May Wong, prima vedetă de film chinezo-americană de la Hollywood, scrie AlJazeera.

