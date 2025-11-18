€ 5.0859
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Știai asta despre San Marino? Ce trebuie să știi despre adversara tricolorilor. „Legătura” cu Sectorul 6
Data publicării: 23:05 18 Noi 2025

Știai asta despre San Marino? Ce trebuie să știi despre adversara tricolorilor. „Legătura” cu Sectorul 6
Autor: Dana Mihai

woman-with-hair-bun-wearing-oversized-sweater
 

În această seară, România s-a întâlnit cu San Marino. Merită să descoperim câteva lucruri fascinante despre adversara „tricolorilor”.

San Marino revendică titlul de cea mai veche republică din lume, fondată în anul 301 de către pietrarul Marinus. Deși are o istorie de peste 17 secole, statul rămâne surprinzător de mic, aproximativ 33.000 de locuitori, cât un cartier dintr-un oraș românesc. Teritoriul său este complet înconjurat de Italia și nu are niciun fel de ieșire la mare.

Prin comparație, Bucureștiul are 228 km pătrați. San Marino are 61 km pătrați. E doar puțin mai mare ca Sectorul 6, acesta din urmă are 41 km pătrați. 

Record istoric după 8 secunde

Un moment iconic pentru micuța națiune a fost primul lor gol oficial, marcat în 1993, când Davide Gualtieri a înscris după doar 8 secunde în poarta Angliei, stabilind un record care rezistă și azi printre cele mai rapide goluri din istoria competițiilor internaționale.

Din punct de vedere sportiv, San Marino este cunoscută pentru bilanțul ei modest, are cea mai slabă serie de rezultate din fotbalul mondial, cu foarte puține egaluri și o singură victorie în întreaga istorie, obținută într-un amical cu Liechtenstein, în 2004. Tot fotbalul lor se desfășoară pe Stadio Olimpico din Serravalle, o arenă cu mai puțin de 7.000 de locuri, dar cu o atmosferă specifică unei comunități unite.

Citește și: România 3 - 1 San Marino: Tricolorii înscriu prin Baiaram și trec în avantaj / livetext

Un stat în afara UE, dar cu euro propriu

Deși nu face parte din Uniunea Europeană, San Marino are un acord special cu UE și folosește euro ca monedă oficială. Mai mult, emite propriile monede euro, foarte căutate de colecționari.

Statul este considerat un mic paradis fiscal regional, cu taxe reduse, motiv pentru care atrage companii și turiști pentru cumpărături. Deși are doar 33.000 de locuitori, primește peste 300.000–400.000 de turiști anual.

San Marino este considerată una dintre cele mai sigure țări din Europa, cu o rată a criminalității aproape simbolică.

