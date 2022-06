Soții Năstase, acțiune la Tribunalul București pentru recuperarea casei pentru care au fost condamnați în dosarul Zambaccian

Condamnarea sotilor Adrian si Dana Nastase din dosarul Zambaccian – pronuntata de catre „Completul negru” de la Inalta Curte condus de judecatorul Ionut Matei – ar putea sari in aer. Totul depinde de o sentinta a Tribunalului Bucuresti.

La 14 aprilie 2022, Dana Nastase a depus la TMB actiune in declararea simulatiei unui contract de vanzare-cumparare a casei care a facut obiectul condamnarii fostului premier si a sotiei sale in dosarul Zambaccian, scrie luju.ro. Amintim ca, la 6 ianuarie 2014, a fost condamnat Adrian Nastase pentru o presupusa luare de mita constand in lucrari de renovare la casa din Christian Tell. In aceeasi cauza, Daniela Nastase a fost condamnata pentru complicitate la luare de mita.

În ipoteza in care Tribunalul Bucuresti ii va da dreptate, in sensul de a declara simulat contractul de vanzare-cumparare, atunci sentinta, odata ramasa definitiva, ar putea fi invocata de catre familia fostului sef de Guvern pentru revizuirea condamnarii primite de Adrian si Daniela Nastase in cauza Zambaccian.

De asemenea, mentionam ca Tribunalul Bucuresti a inregistrat dosarul sub numarul 9819/3/2022, dar inca nu i-a fixat primul termen, conform Luju.ro.

