Sorcova lui Piedone: E primar tare ca piatra/ Și mai iute ca săgeata

Iată sorcova lui Piedone, publicată chiar de primar pe pagina de Facebook:

Când anul se înnoiește, Piedone sorcovește

Să-mi trăiți fericiți și Sectorul să-l iubiți

Să aveți căldură-n case și mereu papa pe masă

Iertați-l pe Nicusor, băgați carnea la cuptor

Toți cei cu inima bună, să petreceți zi-lumină

Desfaceți șampania și începeți a ura

Anuntați din casa-n casă, că primarul nu se lasă

Și va face din Sector un avion cu motor

Să se învârtă după soare, ca în visul cel mai mare

Să-mi trăiți stimați amici, prieteni mari și prieteni mici

Piedone e cu voi, să ajute la nevoi

E primar tare ca piatra

Și mai iute ca săgeata

Așa ca, la epilog, vă mai bag un monolog:

Să vă fie pace-n case

Și conturile mereu grase

Să sperați și să iubiți

Ani mulți să îmi trăiți!

Vă iubesc și vă ador,

Ne revedem prin Sector!”.

La final de 2021, primarul le-a transmis cetățenilor: ”Se aude Plugușorul la ferestre, oameni buni! Da... s-a mai dus un an. Un an decent, administrativ privindu-l, un an dificil pentru țară! Personal, tot grea îmi este povara. Și sufletul mi-e greu și inima mi-e obosită... Dar rămân loial lui Dumnezeu și urmez calea cea hărăzită... Dar, până una alta, oameni buni, suntem aici, prezenți, în familia Sector 5! Și... mergem mai departe! Oameni buni, a trecut vremea când doar visam să putem salubriza sectorul și să nu mai vedem sălbăticie printre blocuri!!! Acum am crescut. Suntem mai mari cu un anișor! Am învățat din greșeli și ne-am redescoperit mândria! Am arătat că suntem o echipă performantă, mare și... putem! Putem orice! Putem face imposibilul... posibil!În prag de An Nou, oameni buni, echipa Piedone vă prezintă viitorul apropiat! Pentru că Sectorul 5 va fi, curând, un model administrativ în România și în Europa largă! Știți că nu vă recit din Frații Grimm... Iar Ispirescu este rezervat doar pentru nepoți, în seri tihnite... Eu, Piedone, am o datorie față de Dumnezeu! Datoria să lupt pentru comunitatea care mi-a dat serviciu la Primarie! Așa că... postez clipul și fac anunțul: Sectorul 5 va fi cununa și soarele și luna! Aveți încredere în vorbele mele! Ridicăm ștacheta! Avem planuri mărețe! În următoarele 600 de zile, maxim, amenajăm 38 de hectare de parc cum n-a mai vazut România! Construim trei parcări supraterane cum nu există în țară! Și începem noul an cu un pachet de 100 de blocuri care vor fi reabilitate termic! Sectorul 5 va avea un parc tematic întins pe 38 de hectare! Cu... hipodrom, cu sere unde oricine își poate sădi propriile flori și legume! Cu terenuri de sport, cu zonă de recreere, cu restaurante, cu teatru, cu heliport și cu multe, multe surprize! ( Lucrarea va fi terminată peste doi ani) În 2022 ne relaxăm, ne jucăm și facem sport chiar... deasupra parcărilor! Sectorul 5 va avea trei parcări etajate, unicat în România! Una va avea la parter și o piață agroalimentară! Desigur că mai avem destule alte proiecte care ne vor face tuturor traiul mai bun! Îmi doresc bucurii în casele dumneavoastră, oameni dragi! Să aveți un nou an ca în visurile dumneavoastră! Să-mi fiți sănătoși și cu credință în bunul Dumnezeu! Să iubiți România mereu, aici și oriunde vă poartă pașii! Vă mulțumesc și vă iubesc așa cum știu că vă iubesc! La mulți ani! Cu respect, primarul Piedone”.

