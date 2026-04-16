Slovacia amenință că va bloca noile sancțiuni UE contra Rusiei dacă nu este reparat oleoductul Drujba

Data actualizării: 20:15 16 Apr 2026 | Data publicării: 20:14 16 Apr 2026

Autor: Andrei Itu

Slovacia va bloca următorul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, în cazul în care nu primește garanții cu privite la reluarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba, avariată în urma atacurilor aeriene din Ucraina.

Ministrul slovac de externe, Juraj Blanar, a declarat joi că ţara sa va bloca următoarea rundă de sancţiuni ale Uniunii Europene contra Rusiei dacă nu primeşte garanţii despre livrarea de petrol prin conducta Drujba, avariată de atacuri aeriene ruse în Ucraina, pe data de 27 ianuarie, transmite AFP.

Dependente în mare măsură de petrolul rusesc, Slovacia şi Ungaria au acuzat Ucraina că amână repararea conductei, notează agenţia de presă franceză.

Promisiunea lui Zelenski despre repararea oleoductului Drujba

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis marţi, în cadrul vizitei sale la Berlin, că oleoductul va fi reparat până "sfârşitul lunii aprilie".

"Dacă oleoductul Drujba nu este operaţional când va fi pe masă al 20-lea pachet (de sancţiuni), nu îl vom aproba", a zis Blanar, citat de cotidianul Dennik N.

"Nu avem nicio altă modalitate de a-l obliga pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi Comisia Europeană să repună Drujba în stare de funcţionare", le-a declarat ministrul membrilor parlamentului slovac.

Ce este conducta Drujba

Moştenire a erei sovietice, conducta Drujba (care înseamnă "prietenie" în limba rusă) furnizează petrol Slovaciei şi Ungariei, două state fără ieşire la mare şi foste membre ale Pactului de la Varşovia (Slovacia a făcut parte din Cehoslovacia, în uniune cu ceea ce este acum Republica Cehă), notează AFP.

Prim-ministrul slovac Robert Fico şi omologul său ungar, Viktor Orban, l-au acuzat pe Zelenski de "şantaj" în ce priveşte repornirea conductei. Viktor Orban şi-a folosit veto-ul împotriva unui împrumut de 90 de miliarde de euro al UE pentru Ucraina, provocând indignare în rândul partenerilor săi europeni, deoarece iniţial aprobase împrumutul.

Asigurările Slovaciei despre împrumutul pentru Ucraina

Joi,  Juraj Blanar a dat asigurări că Slovacia nu va bloca împrumutul pentru Ucraina, în pofida tensiunilor din jurul oleoductului Drujba.

El a explicat că ţara sa a hotărât de la bun început să nu sprijine împrumutul şi că Slovacia, Republica Cehă şi Ungaria au convenit asupra unei excepţii în baza căreia nu vor participa la garanţii comune sau rambursări de dobânzi.

"Am negociat o scutire, iar împrumutul aprobat în acest mod a fost convenit de Slovacia, reprezentată de prim-ministrul nostru, şi nimic nu se schimbă în această privinţă", a adăugat Blanar, citat de agenţia de presă slovacă TASR.

Premierul Fico a declarat în martie că Slovacia este pregătită, dacă este necesar, să "preia ştafeta" de la Ungaria în blocarea împrumutului UE către Ucraina.

Robert Fico şi Viktor Orban - care a pierdut alegerile generale de duminica trecută din Ungaria - sunt cei mai apropiaţi aliaţi ai preşedintelui rus Vladimir Putin în cadrul Uniunii Europene, mai scrie AFP.

