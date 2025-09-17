Data actualizării: | Data publicării:

Situaţia posturilor din administraţia publică locală, analizată la Guvern

Autor: Andrei Itu | Categorie: Politica
Foto: gov.ro
Foto: gov.ro

Vicepremierii Marian Neacşu şi Tanczos Barna şi ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Attila Cseke, au analizat, miercuri, la Palatul Victoria, împreună cu reprezentanţii primarilor şi consiliilor judeţene mai multe aspecte cuprinse în proiectul de lege pentru reforma administraţiei publice locale.

Unul dintre subiecte a fost legat de situaţia posturilor din administraţia publică locală, în contextul obiectivului asumat de reducere a cheltuielilor şi de creştere a eficienţei activităţii.

Situație despre posturi



Potrivit unui comunicat al Guvenului, pe baza datelor transmise de către unităţile administrativ-teritoriale, a fost realizată o situaţie ce cuprinde numărul total al posturilor aprobate potrivit organigramelor, numărul posturilor ocupate şi al celor vacante.

De asemenea, această analiză arată numărul posturilor ocupate în funcţie de serviciile publice pe care le oferă, precum evidenţa persoanei, poliţia locală, asistenţă socială, asigurarea derulării proiectelor finanţate din fonduri europene etc., precizează sursa citată.

O altă temă de discuție


"O altă temă de discuţie a fost legată de îmbunătăţirea grilei de stabilire a numărului de personal din primării şi autorităţi publice locale în funcţie de numărul de locuitori din unitatea administrativ-teritorială, astfel încât să crească eficienţa serviciilor publice. Tot în acest context reprezentanţii Guvernului şi cei ai autorităţilor publice locale au analizat posibilitatea redimensionării structurilor interne din instituţiile publice - direcţii şi servicii - tot în scopul eficientizării activităţii", se arată în comunicat.

Continuarea investiţiilor din fonduri naţionale şi europene a fost un alt subiect aflat pe agenda consultărilor de miercuri.

"Reprezentanţii Guvernului au menţionat că finanţarea proiectelor susţinute prin PNRR va fi prioritizată şi că se va asigura predictibilitate şi transparenţă pentru susţinerea investiţiilor din Programul 'Anghel Saligny'", conform comunicatului.

La consultările de la Palatul Victoria au participat, din partea Guvernului, vicepremierul Marian Neacşu, vicepremierul Tanczos Barna şi ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Attila Cseke, iar din partea autorităţilor asociative ale administraţiei publice - reprezentanţi ai Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, ai Asociaţiei Comunelor din România, ai Asociaţiei Municipiilor din România şi ai Asociaţiei Oraşelor din România, notează Agerpres.

17 sep 2025, 20:43
