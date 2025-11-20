Rareș Hopincă a declarat că a colaborat bine cu primarul interimar Stelian Bujduveanu, ceea ce a permis reluarea lucrărilor la Patinoarul Mihai Flamaropol. Acesta fusese demolat, iar lucrările începute în 2017 au fost blocate în 2019 și șantierul a rămas în conservare până recent.

„Trebuie să recunosc că am lucrat bine cu primarul general interimar Bujduveanu. Mai bine decât s-a lucrat înainte. E o realitate.

Pentru că, în acest fel, împreună am reușit să reluăm lucrările la Patinoarul Mihai Flamaropol. Știți foarte bine, Patinoarul Național al României, cel din proximitatea stadionului național, de pe Bulevardul Basarabia, a fost demolat. S-au început lucrările undeva în 2017, dacă nu mă înșel, au fost blocate în 2019 și, din 2019, șantierul a fost în conservare.

S-a făcut expertiza. O bună parte din structura de rezistență, care este metalică, este în condiții bune și va fi utilizată în continuare. Componenta care trebuie înlăturată a fost deja înlăturată.

Cert este că din august se lucrează. Acum avem la plată primele situații de lucrări și sper eu ca anul viitor, pe vremea asta, să avem finalizat acest obiectiv de investiții.

Până la urmă, patinoarul național al României era în București. Era mai mare rușinea că, până să facă Daniel Băluță un patinoar, echipele noastre din București jucau fie la Otopeni, fie pe la Galați sau la Gheorgheni, ceea ce este de neacceptat.

De aceea în momentul în care există dialog am reușit și să dăm drumul la proiecte care până acum realitatea este, fără a aduce o critică nimănui, că au fost blocate”, a spus Rareș Hopincă.

Situația curățeniei în Sectorul 2

Rareș Hopincă a explicat care este situația curățeniei în Sectorul 2 și a spus că menținerea orașului curat este o muncă permanentă, îngreunată de un contract de salubrizare vechi din 1999, care nu a fost reînnoit în ciuda mai multor încercări.

„Este o muncă absolut continuă ca să ținem sectorul curat. Avem un contract din 1999 care este complet anacronic. El trebuia reînnoit, trebuia o nouă licitație. Au fost mai multe tentative care au eșuat.

În acest prim an am schimbat sistemul de management al contractului, în sensul că și inspectorii din primărie, dar mai ales Poliția Locală, sunt implicați direct în ceea ce înseamnă asigurarea curățeniei în sector, amendarea celor care aruncă gunoi și inclusiv a prestatorului, a operatorului de salubritate, atunci când nu își face treaba.

Am ajuns la 1,7 milioane de lei amenzi pentru aruncarea de deșeuri pe domeniul public și vom continua în acest ritm, pentru că este absolut de neacceptat să nu ai contract de salubrizare, să arunci gunoiul la întâmplare. (...) Pe de altă parte, este absolut de neacceptat ca operatorul să nu își facă treaba și încă să găsim deșeuri în teren.

Inclusiv operatorul de salubritate, de câte ori a impus situația, a fost amendat și va fi amendat. Aș spune eu că, în ceea ce privește curățenia, stăm puțin mai bine decât stăteam în trecut, dar categoric e loc de mult, mult mai bine”, a spus Rareș Hopincă.

De ce Sectorul 2 nu are colectare selectivă

Rareș Hopincă a explicat că Sectorul 2 nu poate avea încă o colectare selectivă funcțională din cauza unei decizii greșite a fostei administrații. Potrivit acestuia, fosta administrație a instalat pubele separate fără să existe un operator capabil să le gestioneze, deoarece actualul contract din 1999 nu prevede acest serviciu.

„Suntem și cumva afectați de o decizie proastă de management a fostei administrații, care, în preziua campaniei electorale, a montat niște pubele pentru colectare separată a deșeurilor, știind evident că nu există operator care să deservească aceste pubele, deoarece contractul din 1999 nu prevede colectarea separată a deșeurilor.

Iar acum avem o dublă problemă. În afară de managementul curent al curățeniei în oraș, avem problema acestor pubele pentru colectare selectivă, care sunt cumva catalizatori de deșeu pe domeniul public. Am comunicat în continuu și cu asociațiile de proprietari, și cu locuitorii sectorului. Ele nu pot fi încă operate până când nu atribuim un nou contract de salubrizare”, a spus Rareș Hopincă.

Actuala conducere trebuie să repare greșelile fostei administrații

Rareș Hopincă a precizat că nimic nu împiedică atribuirea unui nou contract de salubrizare, iar procedura este deja începută. Totuși, procesul durează deoarece trebuie respectate toate termenele legale și obligațiile de transparență.

„Am lansat procedura, am lansat studiul de oportunitate în dezbatere publică, urmează probabil în luna decembrie aprobarea în Consiliu. Practic am demarat procedura pentru atribuirea unui nou contract. Însă, respectând toate termenele legale, această procedură este una care durează, pentru că nu putem să nu asigurăm transparență totală, consultarea publică, toate termenele prevăzute de lege.

Vom avea un nou contract de salubrizare la încheierea acestei proceduri și, până atunci, trebuie să gestionăm în continuare această situație, cum am spus, generată de o decizie proastă de management a fostei administrații.

Pentru că, strict din punct de vedere electoral, a judecat că e o notă bună să amplasezi niște pubele despre care știai de la bun început că nu pot fi operate. Și le amplasezi degeaba.

Doar să păcălești locuitorii sectorului că ai făcut ceva din lipsă de rezultate și iată că noi va trebui să scoatem castanele fierbinți din cauza acestei decizii proaste”, a spus Rareș Hopincă la DC News și DC News TV.

