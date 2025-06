Sindicatele anunță noi proteste din cauza ordonanței „austerității”. Cer o întâlnire de urgență cu premierul, dar și intervenția președintelui Nicușor Dan

Sindicatele au avut ședință astăzi și au stabilit noi proteste, din cauza ordonanței „austerității”. Liderii sindicatelor le reproșează guvernanților că nu au stat de vorbă cu ei înainte de a prezenta planul de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Confederațiile CNS Cartel Alfa, CNSLR Frăția, BNS, Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR), și CNS Meridian i-au cerut public premierului Ilie Bolojan o întâlnire de urgență. Totodată, s-a cerut intervenția președintelui Nicușor Dan în medierea acestui conflict.

"Confederațiile sociale sunt în conflict cu guvernul actual și solicităm o mediere a problemelor legate de situația actuală. Considerăm că este inacceptabil ca această clasă politică, nou guvern generat de cele patru partide politice, care au spus că în urma alegerilor din mai anul acesta au învățat că este nevoie de mai multă transparență, dialog social, modul lor de comportament, secretomania respectivă, este practic inacceptabilă și seamănă foarte mult cu "noaptea ca hoții" pentru că este același mod e genera acte normative nediscutate, nedezbătute, neanalizate și mai mult, care dovedesc lipsa totală de expertiză și doar o gândire contabilă pentru strângerea de bani de la cetățeni sau lucrători.

Avertismentul sindicaliștilor pentru Guvernul Bolojan

Confederațiile au decis în procedură de urgență, în funcție de ce avem ca informații pe surse, în jurul datei de 15 iulie se pare că guvernul își va asuma răspunderea în fața Parlamentului pe o serie de acte de modificări, de acte normative. Evident, în funcție de documentul respectiv pe care își asumă răspunderea și în funcție de măsurile care sunt propuse, deci dacă este vorba despre tăierea subvențiilor la partide, tăierea diferitelor facilități pentru parlamentari, evident nu ne propunem și nu ne-am propus să facem o acțiune de susținere legat de acest lucru, dar în cazul în care se continuă aceleași măsuri de austeritate legate de reducerea veniturilor pentru marea majoritate a populației, am hotărât de comun acord ca în ziua în care Guvernul își asumă răspunderea, în fața Parlamentului, să facem o manifestare publică în care să atragem parlamentarilor atenția că în ritmul acesta nu vor face decât să fie o explozie de lupte sociale, cu consecințe negative pentru toată lumea.

Noi am înțeles că suntem într-o situație dificilă ca și țară din cauza deficitului excesiv, dar ceea ce am ridicat întotdeauna este ca cei care ne-au adus în aceată situație trebuie sp fie primii care să strângă cureaua și după aceea proporțional toată lumea să participe. Dar constatăm că cei care sunt în parti pris-uri cu partidele beneficiază în continuare de scutiri sau de păstrarea drepturilor lor, de fapt Guvernul, ca și anumiți parlamnetari, gândesc că e locul ideal pentru a introduce o nouă formă de sclavagism. Mă refer la actele normative depuse în Parlament care doresc să modifice codul muncii și alte legi legate de raporturile de muncă și care sunt inacceptabile", a declarat Bogdan Hossu, preşedintele Cartel Alfa.

Totodată, Iacob Baciu, președintele Confederației Sindicatelor Democratice, a spus că sindicaliștii cer o întâlnire de urgență cu premierul.

„Nu am avut o întâlnire de când s-a instalat noul Guvern. De ce? Nu vreau să comentez. A doua problemă, am avut o întâlnire la Președinte. Acolo a fost o discuție de principiu, nu s-a întâmplat nimic pratic. Motiv pentru care cerem o mediere a Președintelui, ținând cont de situația în care ne aflăm acum, între Guvern, Parlament și societatea civilă, sindicatele.

Ba mai mult, trebuie să vă spun că ordonanța la care a făcut trimitere colegul Hossu a fost pe ordinea de zi a CES. Azi e din nou. De ce? Nu știu. Nu am fost consultați în legătură cu această ordonanță, nu ne-a întrebat nimeni, am fost puși în fața faptului împlinit. Trebuie să spun că actualul premier a amânat întâlnirea ca să ia o hotărâre cu privire la această ordonanță. Azi e iar pe ordinea de zi a CES. Noi nu am discutat despre ce e pe ordonanța aia. E un dialog al surzilor. Ei își asumă răspunderea pe niște măsuri pe care noi nu le-am discutat niciodată. Cele mai mari sarcini sunt puse pe salariat, pensionarilor le tăiem pensiile, studenților le luăm drepturile, dar nu discutăm de redevență, nu discutăm de cei care sunt azi în Parlament, ca să se reducă și de la ei în proporția în care se reduce de la ceilalți.

N-au bani, de ce? Nu comentăm. (...) Toți au contribuit la sănătate. Nu sunt condiții de muncă corespunzătoare ca unii să nu se îmbolnăvească. Nu cred că la o turnătorie poți să iei drepturile legale privind condițiile de muncă. (...) Suntem de acord să nu mai fie sporuri, dar să fie condiții de muncă decente la turnătorie. În loc să tratăm cauza, tratăm cu totul altceva. Concediile medicale vor crește, în loc să asigurăm condiții decente de muncă. Suntem de acord să nu mai fie sporuri, dar să fie condiții de muncă decente la turnătorie. În loc să tratăm cauza, tratăm cu totul altceva. Concediile medicale vor crește, în loc să asigurăm condiții decente de muncă. (...) Fiecare problemă trecută în actul normativ ar trebui discutată și negociată, nu am negociat nimic”, a declarat Iacob Baciu.

Marius Nistor: Nu putem fi solidari cu cei care au generat criza economică

Marius Nistor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret", a spus că dacă Guvernul nu ia în considerare solicitările sindicaliștilor, noul an școlar ar putea fi început în stradă, cu proteste.

„Ei vin și ne cer solidaritate nouă, cei care reprezentăm lucrătorii din toată România, indiferent că sunt privați sau lucrează la stat. Nu putem fi solidari cu cei care au generat criza economică, cu cei care au dat dovadă de o guvernanță ineficientă, nu putem fi solidari cu cei care promovează dezbinarea în rândul societății civile. Confederațiile sindicale au atât angajați de la stat, cât și din mediul privat și nu vom tolera aceste politici ale guvernanților, ale partidelor politice de a crea dezbinare. Colegii din mediul privat nu acceptați dezbinarea, dați dovadă de solidaritate, pentru că într-un fel sau altul acești guvernanți vor pune în spinarea noastră rezultatele unei proaste guvernări”, a mai declarat Marius Nistor.

